La familia de Jesús de Miguel: "Queremos agradecer de corazón las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido"

La familia de Jesús de Miguel ha emitido un comunicado a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para agradecer "las muestras de cariño y solidaridad" y las donaciones procedentes del crowdfunding organizado por el futbolista Fran Sol.

"La familia de Jesús de Miguel Alameda, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), queremos compartir con todos vosotros y vosotras que ya hemos recibido las donaciones procedentes del crowdfunding organizado por el futbolista Fran Sol. Un crowdfunding que todavía sigue abierto: https://www.gofundme.com/f/familia-jesus-de-miguel. Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido. Nos ha emocionado mucho ver la cantidad de personas que os habéis volcado con esta iniciativa", indica la familia del delantero del CD Tenerife que murió el pasado martes 3 de noviembre.

"Gracias especialmente a Fran Sol por poner en marcha este crowdfunding y, por supuesto, a todas las personas que habéis colaborado, compartido la iniciativa o nos habéis enviado mensajes de apoyo. Cada gesto ha significado mucho para nosotros y queremos que sepáis que hemos recibido todas estas muestras de generosidad con muchísimo cariño", indica la familia de Jesús de Migue.

"Gracias por estar ahí, por vuestra solidaridad y por acompañarnos en estos momentos. Con cariño, la familia de Jesús de Miguel Alameda", finaliza el comunicado de la familia.

Una trágica muerte que sigue bajo investigación

El pasado martes 3 de noviembre, a primera hora de la mañana, el CD Tenerife confirmaba el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, después de haber sido evacuado de urgencia del Heliodoro Rodríguez López tras un fortísimo golpe con el portero del Andorra, Jesús Owono.

El informe preliminar de la autopsia realizada al delantero de CD Tenerife apunta a un "traumatismo torácico" como "causa compatible con la muerte" del futbolista de 30 años. Jesús de Miguel tuvo que ser atenido de urgencia sobre el césped tras recibir un rodillazo a la altura del torax por parte de Jesús Owono. El delantero de 30 años fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, donde fallecía horas después.

Dos días después, el 5 de noviembre, Jesús de Migue fue enterrado en el cementerio municipal de Navahermosa (Toledo), tras un funeral al que acudieron sus compañeros del CD Tenerife y varias personalidad del fútbol español. La investigación por la muerte del delantero madrileño continúa abierta y a la espera de conocer las conclusiones.