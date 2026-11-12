Carles Manso, entrenador del Andorra: "Owono está muy tocado, pasando por los peores momentos prácticamente de su vida"

Diez días después de la tragedia vivida en el Heliodoro Rodríguez López, que finalizó en la trágica muerte de Jesús de Miguel en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, Carles Manso ha comparecido ante los medios y ha explicado que Jesús Owono está "muy tocado" tras todo lo ocurrido, a la vez que ha pedido "respetar su intimidad y su proceso" en los que son "los peores momentos prácticamente de su vida".

"Jesús está muy tocado por todo lo que tuvimos que vivir. Es una situación muy sensible porque es una situación que no hemos tenido que vivir nadie, que él, sobre todo, como principal implicado, es un tema de gestión muy complicado y tenemos que respetar su proceso, su intimidad. Ahora mismo nos consta que está con su familia, con su gente, con amigos, con su pareja, y evidentemente esto poco a poco imaginamos que le ayudará a llevar la situación de una mejor manera, pero es obvio que ahora mismo está pasando los peores momentos prácticamente de su vida", ha afirmado el entrenador del Andorra.

El técnico del conjunto tricolor ha lamentado las especulaciones surgidas en los últimos días sobre una posible retirada del internacional ecuatoguineano y ha instado a tomar las informaciones "con pinzas" porque "han salido demasiadas cosas que no respetan lo que ha dicho él y lo que siente él". "Hemos hablado mucho con él estos días y, repito, no son momentos fáciles. Respetamos su vida y que lleve está situación lo mejor posible y como pueda. Es aún muy pronto para sacar conclusiones y aún estamos esperando la sanción que puede tener. Él tiene que hacer lo que sienta y lo vea que puede hacer. Han salido cosas que no son ciertas y que no están respetando su intimidad", ha explicado Carles Manso.

"Es una tragedia y tendrá que convivir con ello"

Carles Manso ha incidido en el apoyo incondicional del vestuario hacia Jesús Owono y ha desmentido que el portero ecuatoguineano se esté planteando la retirada.

"Queremos darle ese espacio para que se sienta totalmente libre para tomar cualquier decisión, que de alguna manera sea la mejor. Quiere volver cuando él lo considere oportuno y cuando él realmente se sienta preparado para tomar una decisión así", ha explicado el técnico del Andorra.

Carles Manso ha defendido a Jesús Owono por la dura acción que derivó en la muerte de Jesús de Miguel, argumentando que "es obvio que no tuvo esa intención" e indicó que "es una tragedia y tendrá que convivir con ello".

El entrenador catalán ha enviado una vez más en nombre del FC Andorra un "abrazo muy fuerte" y el "máximo apoyo posible" a los padres, pareja, familiares y entorno del CD Tenerife.

"Una vez más les envío un abrazo de mucho afecto y mucho cariño. En concreto a sus padres, a su familia, a su pareja y, especialmente, a su hija. Son momentos muy jodidos", ha señalado el entrenador del Andorra.

"La competición te obliga a seguir adelante"

Respecto a la situación anímica del resto de la plantilla tras la tragedia vivida la pasada semana, Carles Manso ha reconocido que han sido días "complicados" en los que la entidad ha puesto asistencia psicológica grupal e individual a disposición de los jugadores, además de organizar sesiones voluntarias la semana pasada para que pudieran sobrellevar el duelo juntos.

"Le estamos dando el máximo sentido común posible y respetar los procesos de cada persona dando ayuda psicológica. La competición te obliga a seguir adelante", ha concluido Manso.