Toni Castejón, ante los disturbios en Barcelona tras la manifestación por la huelga: "Fueron los antisistema de toda la vida"

Cataluña ha sido uno de los lugares donde más seguimiento ha tenido esta huelga general. Un seguimiento que ha sido desigual dependiendo de la región. En el caso de Barcelona en la manifestación, según los organizadores, han participado unas 400.000 personas. Todas esas movilizaciones se han desarrollado de forma pacífica y sin incidentes, pero tras la marcha se han producido disturbios en el centro de la ciudad condal. El caos ha sido absoluto. Cientos de encapuchados han tomado las calles, han levantado barricadas, han prendido fuego a contenedores y mobiliario urbano y se han enfrentado con los Mossos D'Esquadra.

"Fueron los antisistema de toda la vida"

Manu Sánchez aborda la situación en las Noticias de la Mañana de la mano de Toni Castejón, portavoz de los Mossos d'Esquadra, quien explica que "ayer fueron los antisistema de toda la vida, los informes lo decían, hubo previsión, hubo un dispositivo policial muy importante que empezó muy temprano, pero sobre todo enfocado a esta manifestación. Al final, tenemos un grupo de gente que es muy violenta que sabe cuándo aparecer, que ayer se podía cobijar en una manofestación de un gran volumen de gente", ha explicado sobre esos encampuchados.

Los radicales también han lanzado bengalas, petardos y todo tipo de objetos a los agentes que han respondido con algunas cargas. El despliegue policial ha sido muy amplio ante los duros altercados. De nuevo decenas de personas se han dedicado a romper escaparates de tiendas y comercios y han saqueado algunos.

Mossos D'Esquadra denuncian falta de herramientas

"Te lanzan absolutamente de todo"

Ante situaciones así, Castejón, denuncia que los Mossos "tenemos un problema con la falta de herramientas para poder defendernos a distancia", de manera que se producen "momentos que se empieza a actuar, momentos en el que se acercan furgones de orden público de la Brigada Móvil, te lanzan absolutamente de todo, tú no tienes con lo que defenderte hasta que llegas a la posición, pues ellos pueden actuar y eso es un problema".

Según el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la noche ha terminado con 50 detenidos. Además, ha condenado los actos vandálicos y afirma que el ayuntamiento pedirá indemnizaciones a las personas que los jueces consideren responsables de los altercados.

Los comerciantes habían protegido sus tiendas

No es la primera vez que los comerciantes de Barcelona se ven afectados por disturbios de este tipo, incluso algunos que habían colocado tablones de madera para proteger sus tiendas han visto como los arrancaban y apedreaban los cristales. Además, los bomberos han tenido que sofocar varios fuegos tanto dentro de algunos comercios como decenas de calles del centro.

El tráfico ha estado parado durante horas. A todo esto se suman los problemas de movilidad que hubo durante todo el día con trenes y rodalíes paralizados. Los piquetes en la estación de Sants desde primera hora impidieron a muchas entrar y utilizar los servicios mínimos prometidos. En el transporte aéreo, Aena contabilizó 234 vuelos cancelados de los 4.529 programados hasta las 10:00 horas, el 5,16%. Barcelona-El Prat registró 85 cancelaciones sobre 734 operaciones previstas

Todo cuando los sindicatos hablan del éxito de la huelga, mientras la patronal lo hace de fracaso.