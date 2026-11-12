Antena 3 Noticias
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Menos lluvias

Jueves entre borrascas, con una de ellas dejando lluvias mientras la otra se aleja

Jueves de nubosidad abundante en casi todo el país, y posibles lluvias débiles, salvo en el Mediterráneo. Los avisos por lluvias únicamente se mantienen en Galicia y el Cantábrico. Podrán respirar tranquilos en Ávila y Cáceres, el diluvio ha terminado, aunque no podrán guardar los paraguas.

César Gonzalo en el clima

Jueves entre borrascas, una de ellas nos seguirá dejando lluvias, la otra se marcha. | Antena 3 Noticias

Publicidad

César Gonzalo
César Gonzalo
Publicado:

El diluvio ha terminado. En sólo tres días, 'Bruna' y 'Charles' han acumulado las lluvias de dos meses en el Puerto del Pico (Ávila) con 430 litros/m2 y Garganta la Olla (Cáceres) con 371 litros/m2. No tendremos acumulados tan importantes durante los siguientes días, pero ojo que el paraguas habrá que seguir teniéndolo a mano por que la borrasca Bruna se queda con nosotros Para dejarnos lluvias mucho más débiles y esporádicas. En cambio, despedimos a ‘Charles’ tras volver locos a lo meteorólogos.

Para este miércoles, anunciábamos lluvias muy persistentes y un peligroso vendaval. El segundo, a la mayoría del país nunca llegó. Sí se sintió en Canarias, y en Andalucía el viento llegó, aunque con menos intensidad de lo previsto. Pero en el resto no lo hizo.

Ha sido una 'borrasca' especial desde su origen, cercano a aguas tropicales, y ayer se volvía impredecible. Llegó a la península más al sur de lo previsto, no se intensificó tanto como se esperaba, y aún dejó una sorpresa más, se dividió en dos. Fallo en las previsiones, pero buena noticia, porque el viento habría dejado un 11 de noviembre aún más complicado. Esta borrasca imprevisible ya se marcha.

Entre borrascas

'Charles' se aleja por el nordeste y en cambio 'Bruna' se quedará en frente de Galicia. Entre ambas nos dejarán, hasta bien entrada la tarde, fuerte viento en el este con avisos de nivel naranja de hasta 100 km/h en zonas de montaña, y rachas de 80 km/h en las costas del Mediterráneo. Además, el oleaje será muy fuerte, con olas que podrán rebasar los 4m de altura en Almería y hasta los 5m en Mallorca y Menorca.

En Cataluña tras una noche de lluvias, las precipitaciones quedarán restringidas al entorno de los Pirineos. En Canarias, aún podría darse algún chubasco. En el resto del país, lo que va a predominar son los cielos encapotados, con lluvias débiles y esporádicas. Serán más abundantes en Galicia y las comunidades del Cantábrico. Tendremos que seguir con el paraguas a mano salvo en el Mediterráneo donde predominará el sol.

Ligera subida

Hoy las temperaturas de la tarde subirán ligeramente en casi todo el interior, añadiendo de 2 a 3 grados. En cambio, bajarán en el cantábrico oriental, se quedarán con unos 22º en Bilbao. A pesar del ascenso, no pasarán de los 16º en Castilla y León, Madrid y Pontevedra. Los vientos de poniente dejarán valores de hasta 27º en Alicante y Murcia. Mientras en los Archipiélagos, Ceuta y Melilla rondarán los 24º de máxima.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Publicidad

El Tiempo

César Gonzalo en el clima

Jueves entre borrascas, con una de ellas dejando lluvias mientras la otra se aleja

Roberto Brasero, sobre la borrasca Charles: "El jueves se irá alejando"

Roberto Brasero, sobre la borrasca Charles: "El jueves se irá alejando"

Un viento huracanado arranca parte de la cubierta metálica en un polígono de Puerto Real

Un viento huracanado arranca parte de la cubierta metálica en un polígono de Puerto Real, Cádiz

Mercedes Martín y la previsión del 12 de noviembre
La previsión

Mercedes Martín analiza la última hora del temporal: Charles se divide en dos núcleos y siguen los avisos rojos

Efectos de la borrasca 'Charles' en Tenerife
Temporal

La borrasca Charles deja sin clases a las islas de Tenerife, La Palma y La Graciosa

Roberto Brasero y la previsión del miércoles 11 de noviembre
La previsión

Roberto Brasero: "La borrasca Charles será peor que Bruna"

La nueva borrasca se formará por ciclogénesis explosiva y dejará más lluvias en zonas donde ha llovido mucho y además temporal de viento en media España.

Mercedes Martín y la previsión del miércoles 11 de noviembre
La previsión

Mercedes Martín avisa de más de 300 l/m² y rachas de más de 130 km/h con la llegada de Bruna y Charles

Empieza el temporal y estemiércoles será el día más adverso del episodio, con más de 150 l/m² en puntos del Sistema Central, cerca de 100 l/m² en sierras andaluzas y viento muy intenso en Canarias

El embalse de Belesar, a su paso por Portomarin

Ordenan evacuar a los 2.200 vecinos de Piedralaves (Ávila) por riesgo de rebosamiento de presa

César Gonzalo avisa de borrasca Charles

César Gonzalo pide extremar la precaución ante dos borrascas que amenazan con inundaciones y fuertes vientos

La previsión del tiempo de Roberto Brasero

Roberto Brasero: "Tras la borrasca Bruna viene otra con más fuerza"

Publicidad