Jueves entre borrascas, con una de ellas dejando lluvias mientras la otra se aleja

El diluvio ha terminado. En sólo tres días, 'Bruna' y 'Charles' han acumulado las lluvias de dos meses en el Puerto del Pico (Ávila) con 430 litros/m2 y Garganta la Olla (Cáceres) con 371 litros/m2. No tendremos acumulados tan importantes durante los siguientes días, pero ojo que el paraguas habrá que seguir teniéndolo a mano por que la borrasca Bruna se queda con nosotros Para dejarnos lluvias mucho más débiles y esporádicas. En cambio, despedimos a ‘Charles’ tras volver locos a lo meteorólogos.

Para este miércoles, anunciábamos lluvias muy persistentes y un peligroso vendaval. El segundo, a la mayoría del país nunca llegó. Sí se sintió en Canarias, y en Andalucía el viento llegó, aunque con menos intensidad de lo previsto. Pero en el resto no lo hizo.

Ha sido una 'borrasca' especial desde su origen, cercano a aguas tropicales, y ayer se volvía impredecible. Llegó a la península más al sur de lo previsto, no se intensificó tanto como se esperaba, y aún dejó una sorpresa más, se dividió en dos. Fallo en las previsiones, pero buena noticia, porque el viento habría dejado un 11 de noviembre aún más complicado. Esta borrasca imprevisible ya se marcha.

Entre borrascas

'Charles' se aleja por el nordeste y en cambio 'Bruna' se quedará en frente de Galicia. Entre ambas nos dejarán, hasta bien entrada la tarde, fuerte viento en el este con avisos de nivel naranja de hasta 100 km/h en zonas de montaña, y rachas de 80 km/h en las costas del Mediterráneo. Además, el oleaje será muy fuerte, con olas que podrán rebasar los 4m de altura en Almería y hasta los 5m en Mallorca y Menorca.

En Cataluña tras una noche de lluvias, las precipitaciones quedarán restringidas al entorno de los Pirineos. En Canarias, aún podría darse algún chubasco. En el resto del país, lo que va a predominar son los cielos encapotados, con lluvias débiles y esporádicas. Serán más abundantes en Galicia y las comunidades del Cantábrico. Tendremos que seguir con el paraguas a mano salvo en el Mediterráneo donde predominará el sol.

Ligera subida

Hoy las temperaturas de la tarde subirán ligeramente en casi todo el interior, añadiendo de 2 a 3 grados. En cambio, bajarán en el cantábrico oriental, se quedarán con unos 22º en Bilbao. A pesar del ascenso, no pasarán de los 16º en Castilla y León, Madrid y Pontevedra. Los vientos de poniente dejarán valores de hasta 27º en Alicante y Murcia. Mientras en los Archipiélagos, Ceuta y Melilla rondarán los 24º de máxima.

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