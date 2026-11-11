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La mujer de 'El Ruso', el sospechoso del tiroteo en Oviedo, sigue detenida sin dar pistas sobre su paradero

Los agentes mantienen desplegado su operativo para localizar al sospecho del suceso que mató a un agente y su perro.

La Policía bloquea los accesos a Oviedo para localizar al responsable del tiroteo y de la muerte de un agente

Detienen a la mujer de 'El Ruso', el sospechoso del tiroteo en Oviedo | EUROPAPRESS

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Más de 24 horas después se desconoce el paradero del sospechoso del tiroteo ocurrido en Oviedo que terminó con la muerte de un agente y su perro, así como otro agente y una menor heridos. La Policía Nacional mantiene un amplio dispositivo para localizarlo, de hecho ha registrado varias viviendas de la capital asturiana, además de contar con diferentes operaciones por la provincia para detenerlo "lo antes posible", ha dicho el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias, Jorge Ignacio Moreno.

Esta mañana, los GEO han rodeado una nave del polígono industrial Espíritu Santo al creer un agente fuera de servicio haber visto a 'El Ruso'. Sin embargo, ha sido una falsa alarma. Por su parte, la mujer del sospechoso continúa detenida, aunque no ha dado pistas fiables sobre su paradero

El presunto autor, identificado como Manuel F., alias 'El Ruso', podría ir armado, cuenta con múltiples antecedentes por delincuencia común, lo que alejaría la hipótesis de una motivación de corte terrorista. Se trata de un hombre de 64 años, que acumula hasta diez detenciones y tiene antecedentes por coacciones, daños, amenazas, lesiones, drogas y hurtos.

Todo ocurrió en la mañana del martes cuando el presunto autor de los hechos dejó a la joven de 17 herida tras un tiroteo. Los agentes fueron avisados de lo ocurrido y encontraron en el portal del edificio situado en la calle Joaquina Bobela, en el barrio de Pumarín, una mochila abierta con lo que aparentemente era un artefacto explosivo.

Ante ello se dio aviso a la unidad canina y a los TEDAX, que decidieron sacar la mochila a la calle para no poner en peligro a los vecinos. En el momento de manipularla explotó causando la muerte del subinspector de la unidad canina Juan José Rodríguez, de 65 años y natural de León, así como al perro, y dejando herido grave a un especialista de los Tedax.

Seguimiento heridos

En cuanto a los heridos, la menor herida de bala continúa hospitalizada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y se encuentra fuera de peligro. Mientras que el agente herido ha perdido la visión del ojo izquierdo y también se encuentra fuera de peligro.

Este miércoles, los agentes han guardado un minuto de silencia ante la sede del cuerpo en Oviedo. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, también ha acudido junto con decenas de personas y autoridades. Moreno ha expresado el "agradecimiento absoluto" del cuerpo a toda la ciudadanía por el "cariño tremendo" y la "solidaridad" mostrada tras el suceso: "Eso nos reconforta y nos ayuda".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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