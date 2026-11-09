Nitto ATP Finals 2026: Fechas, formato y posibles rivales de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en Turín

El Inalpi Arena de Turín será un año más el escenario de las Nitto ATP Finals, la antigua Copa de Maestros que todos los años reúne a las ocho mejores raquetas del año. En la edición de 2026 el tenis español contará con dos representantes: Carlos Alcaraz y Rafa Jódar. El murciano y el madrileño se medirán a Alexander Zverev, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils y Frances Tiafoe. Los dos jugadores suplentes serán Alex de Miñaur y Taylor Fritz.

Las Nitto ATP Finals se disputarán del 15 al 22 de octubre y el torneo contará con una primera fase de grupos, las semifinales y la final. Alexander Zverev y Daniil Medvedev son los dos únicos tenistas que han logrado ganar la última cita del año, la Copa Masters. El de Hamburgo lo hizo en 2018 y 2021; mientras que el de Moscú triunfo en 2020.

El próximo jueves 12 de noviembre se sortearán los dos grupos de las Nitto ATP Finals. Los ocho tenistas quedarán repartidos en los Grupos John McEnroe e Ivan Lendl, arrancando la round robin el domingo 15 de noviembre. Cada día se jugarán dos partidos (14:30 y 20:30 horas) de cada grupo, entre el domingo 15 y el viernes 20 de noviembre.

Las dos semifinales (14:30 y 20:30 horas) se jugarán el sábado 21 de noviembre y la gran final se disputará el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas. Alexander Zverev y Carlos Alcaraz parten como el primer y segundo cabeza de serie y no pueden coincidir en el mismo grupo. El tercer y cuarto clasificados (Shelton y Medvedev) irán cada uno a un grupo, lo mismo ocurrirá con el quinto y sexto cabezas de serie (Cobolli y Fils) y el séptimo y octavo cabezas de serie (Tiafoe y Jódar).

El primero clasificado del Grupo John McEnroe se medirá en semifinales con el segundo clasificado del Grupo Ivan Lendl y el segundo clasificado del John McEnroe se enfrentará en la otra semifinal al primer clasificado del Ivan Lendl. Todos los partidos se juegan al mejor de tres sets y los criterios para determinar las posiciones en cada uno de los grupos son los siguientes:

- Mayor cantidad de victorias.

- Resultados frente a frente si sólo dos jugadores están empatados.

- Si tres jugadores están empatados, el criterio de desempate es el siguiente: mayor porcentaje de sets ganados, mayor porcentaje de juegos ganados y, si persite el empate, mejor posición en el PIF ATP Rankings el lunes 9 de noviembre.

Tenistas clasificados para las Nitto ATP Finals

Alexander Zverev

Carlos Alcaraz

Ben Shelton

Daniil Medvedev

Flavio Cobolli

Arthur Fils

Frances Tiafoe

Rafa Jódar

*Alex de Miñaur y Taylor Fritz acuden a Turín como primer y segundo suplente.

Puntos en juego en las Nitto ATP Finals

Las Nitto ATP Finals reparten 200 puntos por cada victoria en la round robin; 400 puntos por superar las semifinales y 500 puntos por ganar la final. Es decir, si un tenista se proclama campeón de las Nitto ATP Finals ganando todos los partidos, como hizo el año pasado Jannik Sinner, sumaría 1.500 puntos.

Carlos Alcaraz defiende en Turín los 1.000 puntos que logró la temporada pasada tras alcanzar la final invicto y ceder ante Jannik Sinner en el partido por el título. El de San Cándido, de baja por una lesión en su rodilla, perderá 1.500 puntos como campeón invicto de las Nitto ATP Finals 2025.