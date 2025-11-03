Muere Jairo Corbacho, futbolista de 20 años que militó en varios clubes de Málaga

Jairo Corbacho, joven futbolista que militó en varios clubes de la provincia de Málaga, ha fallecido este fin de semana por causas todavía desconocidas y tal y como ha informado la Real Federación Andaluza de Fútbol.

Jugó en varios clubes de Málaga

"Desde RFAF Málaga estamos consternados con el fallecimiento de Jairo Corbacho Bornao, joven jugador que militó en varias clubes de la provincia. Hijo de la presidenta del CD Torreón Cala de Mijas Femenino, Miriam Bornao. Ánimo a ella, a toda la familia y amigos. D.E.P.", ha comunicado la RFAF de la delegación de Málaga.

Se desconocen las causas

Corbacho formó parte de los clubes Vázquez Cultural de Marbella o La Cala Mijas. Además, era hijo de Miriam Bornao, presidenta y fundadora del CD Torreón Cala Mijas Femenino. De momento se desconocen las posibles causas del fallecimiento. Además,

Por otra parte, Ana Mata, alcaldesa de Mijas, ha lamentado esta triste noticia: "No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan grande. No hay derecho a que algo así le ocurra a un chico tan joven, tan lleno de vida y de futuro. En momentos como este, todo consuelo parece imposible. Solo quiero trasladaros mi más sentido y sincero pésame. Estoy con vosotros de corazón, y aquí me tenéis para lo que necesitéis, hoy y siempre", expresó la edil andaluza.

También el Vázquez Cultural, uno de los clubes en los que militó hasta durante tres temporadas, se ha hecho eco de esta tragedia: "Desde nuestra entidad queremos expresar nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de Jairo Corbacho Bornao, quien vistió nuestros colores entre los años 2019 y 2022. Queremos hacer llegar nuestras más sinceras condolencias a su madre, Miriam Bornão, presidenta y fundadora del C.D. Torreón Cala Mijas Femenino, así como a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. No existen palabras que puedan aliviar el dolor de la pérdida de un hijo, y menos aún a tan temprana edad. Todo nuestro apoyo y fuerza para quienes hoy lloran su partida. Descansa en paz, Jairo", dice el comunicado.

El nombre de Jairo y el importante papel de su madre en el fútbol formativo femenino de la provincia malagueña eran más que notables por lo que son muchos clubes los que se han unido al sentir de familiares y amigos, entre ellos el Candor CF, el Marbella, CD Compradres...

