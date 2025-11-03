Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Concentraciones espontáneas de las asociaciones de víctimas de la DANA hasta bien entrada la noche en Valencia

Largas manifestaciones improvisadas se han extendido hasta la noche a las puertas del Palau de la Generalitat. Las asociaciones de víctimas exigían una vez más la dimisión de Carlos Mazón.

Víctimas DANA

Los manifestantes claman contra Carlos Mazón en Valencia. | Antena 3 Noticias

Andrés Pantoja
Publicado:

El domingo ha sido una jornada intensa en Valencia. A las tensas conversaciones de la cúpula del Partido Popular, que mantenían el propio Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, y el todavía president de la Generalitat, Carlos Mazón; ser le sumaban las concentraciones espontáneas de las asociaciones de víctimas frente a la sede del Gobierno Autonómico de la Comunidad Valenciana.

Los familiares de los fallecidos y los damnificados por la tragedia salían a la calle una vez más. Varios centenares de personas, esta vez de manera improvisada, no han cesado de pedir la dimisión de Mazón por las incógnitas y cambios de versiones en su actuación el día de las peores inundaciones de la historia de la Comunidad Valenciana y de España.

La presencia de las asociaciones de víctimas de la DANA se mantuvo hasta bien entrada la noche en el Palau de la Generalitat para exigir que se asuman responsabilidades, conscientes de la presencia de Mazón en su interior. Aunque hayan pasado más de doce meses. Los gritos más repetidos:"¡Mazón dimisión!" y "¡Mazón a prisión!".

La mañana de este lunes está prevista la comparecencia de Carlos Mazón para esclarecer su futuro político y el de la Comunidad Valenciana. Las víctimas esperan que presente la dimisión incondicional de todos sus cargos, que termine también con su condición de aforado.

Este lunes también, las asociaciones de víctimas están convocadas a declarar en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

