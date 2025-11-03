Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Feijóo señala que Mazón ha adoptado "una decisión correcta" y reclama a Vox que esté "a la altura" para elegir nuevo presidente

Mazón ha dimitido este lunes, aunque seguirá en funciones y pedirá la baja en caso de que su médico se lo recomiende.

Feijóo

Ángela Clemente
Publicado:

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido tras la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Feijóo ha destacado que la dimisión de Mazón ha sido "una decisión correcta", a la vez que asegura que su partido no "utilizará" a las víctimas "jamás" porque son "el primer objetivo de este partido".

Feijóo se reunió este domingo con Mazón, tan solo unas horas antes del anuncio del presidente valenciano, quien continúa en funciones y, en caso de que su médico se lo recomiende, se cogerá la baja.

Feijóo señala que Mazón ha adoptado "una decisión correcta" y reclama a Vox que esté "a la altura" para elegir nuevo presidente

