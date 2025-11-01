Daniil Medvedev vuelve a perder la cabeza y 'echa' a su mujer del banquillo durante el partido ante Zverev

Daniil Medvedev perdió algo más que los papeles en los cuartos de final del Masters de París ante Zverev... El tenista ruso cayó ante el alemán -al que había ganado los últimos cinco partidos- en la antepenúltima ronda del torneo parisino y prácticamente terminó 'echando' a su mujer del banquillo.

Medvedev, que ganó recientemente el ATP 250 de Astaná, venía de caer pronto en Viena y esta vez no pudo con Alexander, que se llevó un duelo titánico de tres sets y más de 2:30 de partido (6-2, 3-6 y 6-7).

Su mujer Daria, harta de Daniil

No obstante, en ese tercer partido que terminó decidiéndose en el tiebreak (5-7 para el germano), Daniil no dejó de enfadarse y picarse con su equipo (entrenador, fisio...) e incluso con su mujer Daria, que no tuvo más remedio que dejar el banquillo harta de la actitud de su marido.

El pulgar irónico de Medvedev

Antes, el tenista se había dirigido a su box levantando el pulgar en tono irónico, pero es que justo minutos después su mujer volvió al banquillo y el ruso, tras perder el partido, volvió a repetir los gestos. Daniil, además de la derrota, perdió prácticamente todas sus posibilidades de intentar estar en las próximas ATP Finals (9 al 16 de noviembre) aunque sea como suplente. Aun así, el ruso se ha apuntado al ATP 250 de Metz de la próxima semana.

Zverev, por su parte, 'mejoró' algo el cara a cara contra el ruso -que sigue dominando con 14 victorias y 8 derrotas- y sumó su tercera semifinal en los últimos cuatro Masters de la temporada.

Sinner-Aliasime, final del Masters de París

Eso sí, el número 3 del mundo fue completamente barrido de la pista este sábado por Sinner en semifinales, contra el que cayó por 6-0 y 6-1 en apenas una hora de partido. La última final de Masters en 2025 la disputarán el tenista transalpino y el canadiense Auger Aliassime, que venció al kazajo Bublik por 7-6 (3) y 6-4. Si Jannik vence este domingo volverá al número 1 del mundo el mismo lunes, aunque tendrá que esperar casi un milagro en las ATP Finals si quiere mantenerlo.

