Al menos 20 muertos y 320 heridos por un terremoto en el norte de Afganistán

Afganistán vuelve a ser testigo de un sismo de magnitud 6,3, que sucedía este lunes a la 1:00 horas (hora local de la zona) en las cercanías de Mazar-e Sharif y de momento ha dejado 20 muertos y 320 heridos. Una cifra de muertos que se prevé que aumente considerablemente, debido a que la gran mayoría de la población se encontraba durmiendo cuando ocurría la tragedia.

Las provincias de Balkh y Samangan han sido las más afectadas, ya que es donde se ha registrado la mayoría de víctimas mortales. Mientras que en zonas como Kabul, Kunduz y bamiyan, se ha sentido con menor intensidad y sus efectos han sido menores, según informaba el ministerio de Defensa afgano.

Al parecer, el sismo tuvo lugar a unos 28 km de Mazar-e Sharif, ciudad que cuenta con 523.000 habitantes aproximadamente, según informaba el Servicio Geológico de Estado Unidos. En una zona en la que existe una gran colisión de las placas tectónicas y una gran fragilidad en las edificaciones, que está compuestas de adobe y no son muy resistentes.

Se está buscando posibles supervivientes

Ante la probabilidad de un mayor número de víctimas, los efectivos siguen en busca de posibles supervivientes que se encuentren atrapados entre los escombros, según informa el portavoz del Ministerio de Salud, Sharfat Zaman. Idea secundada por el Servicio Geológico de Estado Unidos que aseguraba en un comunicado: "Es probable que haya un número significativo de víctimas y que el desastre sea potencialmente generalizado".

En las imágenes y vídeos que llegan del desastre, se pueden ver a determinados equipos de rescate, intentando sacar a las víctimas atrapadas entre los escombros. Situación compleja que continúa en la palestra ante posibles aumentos de fallecidos o heridos.

Edificios históricos afectados

El terremoto ha destruido diversas construcciones a su paso, dejando un destare muy grande para la población afgana y llegando a afectar santuarios sagrados. Como ha pasado en la provincia de Balkh, según informaba su portavoz, donde un monumento de gran importancia esta gravante afectado por la fuerza del temblor. Se trata de la simbólica Mezquita Azul, de la que caían bastantes escombros en al últimas horas.

Un sismo que ha dejado a todos devastados, ya que muchos ni si quiera se habían recuperado del anterior temblor que sufrió el país en agosto, en el que murieron más de 2.200 personas y otras miles resultaron heridas.

