Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

DANA

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el 29O, no aporta el ticket del aparcamiento de la comida en El Ventorro

Su declaración puede "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación" y concretamente sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso".

Maribel Vilaplana

Declara la periodista que comió con Mazón el 29O ante la jueza de la DANA | EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

La periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos, Maribel Vilaplana, ha llegado al juzgado sobre las 9:40 horas para dar explicaciones de todo lo que ocurrió aquel día. Vilaplana comparece en calidad de investigada, lo que supone obligación de decir la verdad. Al entrar en las instalaciones ha sido abucheada por familiares de las víctimas. "Di la verdad", le han espetado. La jueza le había requerido el ticket del aparcamiento en el que estacionó su coche el 29 de octubre de 2024 durante su comida con Carlos Mazón, pero la periodista no lo ha facilitado. Ha señalado que dará la matrícula de su coche para que se pueda reclamar ese documento a la empresa.

Se espera que su declaración puede "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación" y concretamente sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso".

Mazón y Vilaplana comieron juntos en el restaurante El Ventorro, comida que ha estado envuelta en polémica desde que se hizo pública diez días después de la catástrofe, cuando se dijo que el encuentro había durado hasta las 17:45 horas y que Mazón había llegado a las 18:00 horas al Palau de la Generalitat.

En septiembre, unos diez meses después de la DANA, Vilaplana publicó una carta abierta en la que fijó su salida del restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas, y este pasado mes octubre se supo que el president la acompañó a las 18:45 horas hasta un aparcamiento ubicado cerca del restaurante, donde ella tenía aparcado el coche.

Asegura que no se encuentra bien anímicamente

Al comienzo de su declaración, a micrófono cerrado, la periodista ha explicado a la jueza que no se encuentra bien anímicamente. El pasado sábado tuvo que recibir asistencia sanitaria en un centro hospitalario tras sufrir un cuadro de ansiedad, aunque regresó a última hora del día a su domicilio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Carlos Mazón comparece a las 9:00 horas para anunciar su futuro político tras reunirse con Feijóo

Carlos Mazón

Publicidad

España

Carlos Mazón dimite

Carlos Mazón dimite como presidente de la Comunidad Valenciana, última hora en directo: "Habría dimitido hace tiempo"

Koldo García (d) junto a José Luis Ábalos (i)

El Supremo propone sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo García y Aldama por contratos irregulares de mascarillas

Carlos Mazón

Carlos Mazón pone punto y final a su gestión rodeado por las críticas de las víctimas de la DANA

Víctimas DANA
Carlos Mazón

Concentraciones espontáneas de las asociaciones de víctimas de la DANA hasta bien entrada la noche en Valencia

Maribel Vilaplana
DANA

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el 29O, no aporta el ticket del aparcamiento de la comida en El Ventorro

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llega al Tribunal Supremo
Caso Fiscal General

Arranca un juicio histórico: El fiscal general del Estado se sienta en el banquillo por la filtración sobre la pareja de Ayuso

Por primera vez en democracia un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados. Se juzga si Álvaro García Ortiz cometió un delito de revelación de secretos, en concreto, si filtró un email del abogado de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Juicio Fiscal General

Cómo será el juicio al fiscal general: 6 jornadas, declaraciones por la mañana y por la tarde y 40 testigos

El juicio contra Álvaro García Ortiz comienza este lunes 3 de noviembre con la declaración de varios fiscales. El fiscal general será el último en declarar.

Carlos Mazón

Carlos Mazón comparece a las 9:00 horas para anunciar su futuro político tras reunirse con Feijóo

Leire Díez en el Senado

El 'caso Leire Díez' arranca con las declaraciones de los fiscales que denunciaron un intento de soborno y del guardia civil del 'caso Koldo'

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Logroño.

Cuca Gamarra exige la dimisión de García Ortiz para evitar "una profunda crisis de imagen y credibilidad ante la sociedad española"

Publicidad