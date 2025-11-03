Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el 29O, no aporta el ticket del aparcamiento de la comida en El Ventorro

La periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos, Maribel Vilaplana, ha llegado al juzgado sobre las 9:40 horas para dar explicaciones de todo lo que ocurrió aquel día. Vilaplana comparece en calidad de investigada, lo que supone obligación de decir la verdad. Al entrar en las instalaciones ha sido abucheada por familiares de las víctimas. "Di la verdad", le han espetado. La jueza le había requerido el ticket del aparcamiento en el que estacionó su coche el 29 de octubre de 2024 durante su comida con Carlos Mazón, pero la periodista no lo ha facilitado. Ha señalado que dará la matrícula de su coche para que se pueda reclamar ese documento a la empresa.

Se espera que su declaración puede "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación" y concretamente sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso".

Mazón y Vilaplana comieron juntos en el restaurante El Ventorro, comida que ha estado envuelta en polémica desde que se hizo pública diez días después de la catástrofe, cuando se dijo que el encuentro había durado hasta las 17:45 horas y que Mazón había llegado a las 18:00 horas al Palau de la Generalitat.

En septiembre, unos diez meses después de la DANA, Vilaplana publicó una carta abierta en la que fijó su salida del restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas, y este pasado mes octubre se supo que el president la acompañó a las 18:45 horas hasta un aparcamiento ubicado cerca del restaurante, donde ella tenía aparcado el coche.

Asegura que no se encuentra bien anímicamente

Al comienzo de su declaración, a micrófono cerrado, la periodista ha explicado a la jueza que no se encuentra bien anímicamente. El pasado sábado tuvo que recibir asistencia sanitaria en un centro hospitalario tras sufrir un cuadro de ansiedad, aunque regresó a última hora del día a su domicilio.

