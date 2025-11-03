Jannik Sinner y su vuelta al número 1: "Sabía desde el principio de la semana que existía esta posibilidad"

Pese a que hace solo una semana aseguró que el número 1 era "imposible" este año, lo cierto es que Jannik Sinner ha logrado lo que parecía muy improbable tras las victorias de Alcaraz en el US Open y el ATP500 de Tokio. El tenista de San Cándido aparece este lunes como nuevo número 1 de la ATP con 11.500 puntos, recuperando el mando del tenis mundial y relegando al murciano al segundo escalón (11.250 puntos). Las victorias en el ATP500 de Viena y el Rolex Paris Masters han aupado de nuevo al tenista transalpino a lo más alto antes de la batalla final en las Nitto ATP Finals de Turín.

El actual campeón del Open de Australia y Wimbledon reconoció su satisfacción tras levantar el título en La Defénse Arena frente a Felix Auger-Aliassime y recuperar el número 1 de la ATP.

"Por supuesto que estoy feliz. Sabía desde el principio de la semana que existía esta posibilidad. Pero como dije, antes de la final, antes de cada torneo o antes de cada partido, intento dar lo mejor de mí en la pista, y luego ya veremos qué pasa. Y así fue como salí a la pista. En Turín, haré lo mismo. Me concentro en mi juego y simplemente juego el mejor tenis posible", señaló Sinner a pie de pista tras sumar su quinto título de la temporada.

"El objetivo de esta semana era ir día a día, intentando maximizar mi potencial, algo que he conseguido y estoy muy contento. Realmente intento salir de mi zona de confort a veces, especialmente en los entrenamientos, para entender qué puede aportarme algo en el futuro. En los partidos, hay que encontrar un buen equilibrio entre esforzarse y ganar", analizó el de San Cándido.

"Intentaremos prepararnos lo mejor posible para Turín"

Jannik Sinner analizó lo que supone haber ganando el Masters 1.000 de París por primera vez en su carrera.

"Estoy muy feliz de compartir este momento con mi equipo, con la gente que me rodea. Sabemos cuánto trabajo y esfuerzo le dedicamos, y cuando se consiguen este tipo de resultados, todos estamos muy, muy contentos", afirmó Sinner, quien estuvo acompañado por Darren Cahill en la capital francesa.

"La temporada aún no ha terminado, así que eso no significa que no disfrutemos de estos momentos, porque no importa la importancia del título. Es una sensación increíble tenerlo ahora. Pero también me siento aliviado. Después de una semana tan intensa, estoy extremadamente feliz. Me tomaré un par de días de descanso. Es muy importante ahora para el cuerpo y también para la mente. Luego, por supuesto, intentaremos prepararnos lo mejor posible para Turín", avisó Sinner.

El de San Cándido calificó como "intensa" la final ante Felix Auger-Aliassime y señaló el 2025 como "un año increíble".

"Fue una final tan intensa aquí y ambos sabíamos lo que estaba en juego. Así que él está en una situación muy difícil y complicada. Pero, sabes, desde mi lado estoy extremadamente feliz. Los últimos meses han sido increíbles. Intentamos trabajar en cosas, tratando de mejorar como jugador y ver este tipo de resultados me hace increíblemente feliz. Y sí, otro título este año. Ha sido un año increíble sin importar lo que venga ahora en Turín", concluyó Sinner.