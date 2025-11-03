Expulsan del estadio a la mascota del St Albans City tras presentarse borracha y dedicar peinetas a la grada

Lo nunca visto antes del partido entre el Burton Albion y el St Albans City FC de la FA Cup. Y es que la mascota del equipo visitante se presentó con evidentes muestras de embriaguez en el campo, tropezando con la valla del césped y dedicando peinetas a la grada. Una actitud insólita que acabó con la mascota, conocida como 'Sammy the Saint', expulsada del estadio.

Los hechos ocurrieron el sábado 1 de noviembre y las imágenes se han hecho virales rápidamente. Fue un día para olvidar para el St Albans City FC, equipo que milita en la Isthmian League Premier División (séptima división inglesa), ya que también cayó goleado (6-0) ante el Burton Albion.

El St Albans City FC, un equipo de fútbol semiprofesional de la ciudad de St Albans, Hertfordshire, Inglaterra, no se ha pronunciado ni en sus redes sociales ni en su página web sobre el insólito y vergonzoso capítulo protagonizado por la persona que el pasado sábado iba ataviado como la mascota 'Sammy the Saint'.

La seguridad del Burton Albion FC 'acompañó' a la mascota del St Albans City hasta el exterior del Pirelli Stadium tras la penosa actuación que realizó ante los aficionados. Sin duda, una jornada aciaga tanto para la mascota como para los aficionados y jugadores del St Albans City FC.

