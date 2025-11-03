Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Expulsan del estadio a la mascota del St Albans City tras presentarse borracha y dedicar peinetas a la grada

La mascota del St Albans City FC, un equipo de la sétima división inglesa, protagonizó un espectáculo lamentable en el estadio del Burton Albion.

La mascota del St Albans City la lía en el Pirelli Stadium

La mascota del St Albans City la lía en el Pirelli Stadium | Redes Sociales

Publicidad

Lo nunca visto antes del partido entre el Burton Albion y el St Albans City FC de la FA Cup. Y es que la mascota del equipo visitante se presentó con evidentes muestras de embriaguez en el campo, tropezando con la valla del césped y dedicando peinetas a la grada. Una actitud insólita que acabó con la mascota, conocida como 'Sammy the Saint', expulsada del estadio.

Los hechos ocurrieron el sábado 1 de noviembre y las imágenes se han hecho virales rápidamente. Fue un día para olvidar para el St Albans City FC, equipo que milita en la Isthmian League Premier División (séptima división inglesa), ya que también cayó goleado (6-0) ante el Burton Albion.

El St Albans City FC, un equipo de fútbol semiprofesional de la ciudad de St Albans, Hertfordshire, Inglaterra, no se ha pronunciado ni en sus redes sociales ni en su página web sobre el insólito y vergonzoso capítulo protagonizado por la persona que el pasado sábado iba ataviado como la mascota 'Sammy the Saint'.

La seguridad del Burton Albion FC 'acompañó' a la mascota del St Albans City hasta el exterior del Pirelli Stadium tras la penosa actuación que realizó ante los aficionados. Sin duda, una jornada aciaga tanto para la mascota como para los aficionados y jugadores del St Albans City FC.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Wesly Derwinsky, el nuevo hombre más fuerte del mundo: ¡bate el Guinness tras arrastrar un ferry de 118 toneladas con 130 personas!

Wesly Derwinsky

Publicidad

Deportes

La mascota del St Albans City la lía en el Pirelli Stadium

Expulsan del estadio a la mascota del St Albans City tras presentarse borracha y dedicar peinetas a la grada

Benson Kipruto y Alexander Mutiso, en la llegada del Maratón de Nueva York

El increíble final en el Maratón de Nueva York: casi se necesitó foto finish entre Benson Kipruto y Alexander Mutiso

Carlos Alcaraz, en su partido ante Casper Ruud en las Nitto ATP Finals

Nitto ATP Finals 2025: fechas, día del sorteo y posibles rivales de Carlos Alcaraz

Jannik Sinner celebra su victoria en el Rolex Paris Masters
Rolex Paris Masters

Jannik Sinner y su vuelta al número 1: "Sabía desde el principio de la semana que existía esta posibilidad"

Alcaraz y Sinner
Nitto ATP Finals 2025

Las cuentas por el número 1 en las Nitto ATP Finals entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

Wesly Derwinsky
Fuerza

Wesly Derwinsky, el nuevo hombre más fuerte del mundo: ¡bate el Guinness tras arrastrar un ferry de 118 toneladas con 130 personas!

Es conductor de autobús y fue capaz de arrastrar la embarcación hasta el muelle completando una distancia de 20 metros.

Jannik Sinner posa con el trofeo del Masters de París
Masters París

Sinner vence a un dignísimo Aliassime, gana en París su primer Masters del año y recupera el número 1

El italiano estrena su palmarés de Masters en 2025 tras perder las finales de Roma y Cincinnati ante Alcaraz y destrona al murciano de la cima del tenis. Las ATP Finals dictarán sentencia.

Fermin Torres celebra el gol ante el Elche

El Barça cumple ante un valiente Elche con goles de Lamine, Ferran y Rashford (3-1)

El culturista Kadu Santos son su gato Baki

Desvelan las causas de la muerte del culturista Kadu Santos a los 31 años: "Empeoró tras la muerte de su gato Baki..."

Los Alpes italianos nevados

Mueren cinco turistas alemanes, entre ellos una chica de 17 años, tras una avalancha en los Alpes italianos

Publicidad