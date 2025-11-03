Detenido un hombre en Madrid por amenazar con un machete al entrenador de su hijo por no sacarle a jugar

La Policía Nacional ha informado de la detención de un varón de 51 años en el distrito madrileño de Hortaleza por amenazar con un machete al entrenador del equipo de fútbol de su hijo en medio de una discusión por no sacar al campo al menor.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos sucedieron este domingo en las proximidades de un campo de fútbol situado en el madrileño distrito de Hortaleza. El detenido mantuvo una fuerte discusión con el entrenador de fútbol de su hijo y varios testigos manifestaron a los agentes que llegó a empuñar un machete en actitud violenta.

Los agentes, pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), identificaron al hombre, que portaba en el interior de su vehículo un machete de más de 63 centímetros de longitud y una hoja de más de 45 centímetros.

El hombre ha sido detenido como presunto responsable de un delito de tenencia ilícita de arma prohibida y puesto a disposición judicial.