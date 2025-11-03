FIFPRO anuncia el mejor 11 de 2025: ¿cuántos futbolistas hay de Real Madrid y Barça?

El FIFPRO (Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales) ha anunciado el mejor 11 del año 2025 a nivel internacional, una alineación plagada de estrellas, dominada en su mayoría por jugadores del PSG y con protagonismo español, además de que Real Madrid y Barça también se han visto representados.

Tal y como destaca la organización, el 'FIFPRO World 11 Masculino' "ha sido desde 2005 el único premio mundial de fútbol decidido íntegramente por jugadores profesionales" y "ha sido revelado después de que más de 20.000 futbolistas profesionales masculinos de 68 países votaran por su equipo del año".

Este es el mejor 11 del año

Portero: Gianluigi Donnarumma (Manchester City, PSG la temporada pasada).

Defensas: Virgil van Dijk (Liverpool), Achraf Hakimi (PSG) y Nuno Mendes (PSG).

Centrocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona) y Vitinha (PSG).

Delanteros: Ousmane Dembélé (PSG), Lamine Yamal (Barcelona) y Kylian Mbappé (Real Madrid)

De los 11 futbolistas, cinco de ellos formaron parte del mejor PSG de la historia (Donnarumma fichó este verano por el City), equipo que cuajó una temporada de ensueño ganando Champions, Liga, Copa y Supercopa Francesa. Después, el Barça ha conseguido 'meter' a dos jugadores en el once, Pedri y Lamine, que posiblemente fueron dos de los grandes artífices del título de Liga, Supercopa y unas semifinales de Champions que no alcanzaba el equipo desde la campaña 2018-2019. Cole Palmer, por su parte, fue el mejor de un Chelsea que se hizo con dos títulos internacionales (Conference League y Mundial de Clubes).

En cuanto al Real Madrid, Bellingham no tuvo su mejor actuación la temporada pasada en cuanto a club se refiere, pero sí guió a Inglaterra a la final de la Eurocopa que terminaría ganando España. Mbappé, a su vez, fue el máximo goleador de Europa con sus 44 dianas, lo que le llevó a ser el Bota de Oro de la temporada con 31 goles en la competición doméstica.

Así es la votación

FIFPRO ha detallado en su página web el funcionamiento de esta votación, que ha abarbado el periodo de tiempo del "15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025" y en el que había varias premisas: "los jugadores debían haber disputado al menos 30 partidos oficiales durante ese periodo y cada participante seleccionó a tres jugadores destacados en cada una de las cuatro categorías posicionales: arquero, defensa, centrocampista y delantero", también destacan que "el arquero, los tres defensas, los tres centrocampistas y los tres delanteros más votados fueron elegidos, mientras que el puesto 11 se otorgó al siguiente jugador de campo mejor clasificado en la general".

