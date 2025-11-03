Un nuevo informe UCO sitúa a Torres reclamando pagos para la empresa de Aldama por "influencia" de Koldo: "Estoy encima de tu pago"

Un nuevo informe de la UCO al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias señala que el empresario Víctor de Aldama pudo influir en el gobierno canario, cuando su presidente era Ángel Víctor Torres, a través de Koldo García y José Luis Ábalos.

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de unas 350 páginas, muestra una posible influencia del empresario Víctor de Aldama en la adjudicación de contratos públicos de mascarillas y test de covid-19 por el gobierno canario, cuando estaba al frente el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

"Estoy encima de tu pago"

El informe de la Guardia Civil indica que Ángel Víctor Torres pudo reclamar "pagos pendientes" para la empresa 'Soluciones de Gestión', a la que podrían haberse adjudicado contratos de mascarillas de forma irregular.

"Te va a llamar Antonio Olivera porque estoy encima de tu pago... Ya está validado el material y Hacienda ya ha hecho el trámite: ya la tiene cargada para liberar el pago", dice uno de los mensajes de Ángel Víctor Torres a Koldo, recogido por este y enviado al empresario Víctor de Aldama.

Captura de pantalla del informe de la UCO | Antena 3 Noticias

Koldo logró que Torres reclamara los pagos a Aldama

La Guardia Civil destaca que Koldo logró que el entonces presidente de Canarias se encargara de reclamar pagos pendientes desde su propio Ejecutivo hacia una empresa de Aldama con motivo de los contratos de material sanitario en plena pandemia de covid-19.

El asesor de Ábalos trabajó para que el gobierno canario contratase a la empresa 'Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL' y abonase 7,8 millones de euros impagados.

Además de dejar constancia de las conversaciones entre Torres y Koldo en el año 2000, el informe muestra que Torres y Ábalos se citaron en un restaurante el 15 de julio para desbloquear el pago de la compra de mascarillas.

La UCO destaca que existen indicios de que Aldama podría pagar 10.000 euros mensuales a Koldo García y que su influencia llegaba hasta el propio gobierno de Canarias a la hora de abonar los pagos pendientes.

El informe de la Guardia Civil cifra en más de doce millones de euros la suma del importe de compra de mascarillas por parte del Servicio Canario de Salud a la empresa de Víctor de Aldama.