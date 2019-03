Nadal: "Es duro cuando trabajas tanto y te marchas tan pronto"

El tenista español Rafa Nadal reconoció que su eliminación en la primera ronda del Abierto de Australia era "dura" porque se había preparado muy bien y llegaba con mejores sensaciones que en 2015, pero felicitó a su compatriota Fernando Verdasco, que jugó "más agresivo" y "mereció" pasar a la segunda ronda.

"Es una derrota dura para mí, especialmente porque no es como el año pasado, que llegué aquí jugando mal y sintiendo que no estaba preparado. He estado jugando y entrenando muy bien, y es duro cuando trabajas tanto, llegas a un evento tan importante y te marchas tan pronto", lamentó Nadal en rueda de prensa tras el partido.

El balear reconoció que no estuvo al nivel esperado. "No fue mi día, no estaba listo para competir en la forma que había estado entrenando y eso no me deja feliz. Espero que la próxima vez pueda competir mejor porque estaba jugando bien", subrayó.

Para el balear, la clave no fue "sólo el último set". "El partido fue a cinco sets y él jugó de forma magnífica el quinto. Tuvo mucho éxito golpeando con dureza todas las pelotas en el quinto y sólo puedo felicitarle", apuntó al respecto.

"No estoy contento con cómo jugué el primer set y en el cuarto no estuve muy mal, pero él jugó mejor que yo, más agresivo y ganó, probablemente lo mereció", añadió Nadal, que echó de menos la mejor versión de su 'drive'. "A la hora de hacer con daño a mi rival como mi drive no fui lo suficientemente agresivo en todo el partido", recalcó.

Finalmente, dio todo el crédito a su compatriota. "El jugó mejor que como lo estaba haciendo hace un par de meses, especialmente en los dos últimos sets. Jugó muy agresivo y el servicio fue muy bueno para él. Sólo puedo felicitarle porque lo mereció y le deseo todo lo mejor para el resto del torneo", sentenció.