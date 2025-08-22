Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz: la cuentas por el número 1 en el US Open

Tras más de un año de reinado ininterrumpido en el tenis mundial, Jannik Sinner podría ceder el primero puesto de la ATP el próximo lunes 8 de septiembre, aunque para ello Carlos Alcaraz tendría que conquistar el US Open. La gran temporada que está firmado el murciano, seis títulos en siete finales (Róterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's y Cincinnati) -sólo falló en Wimbledon-, puede volver a llevar al jugador de El Palmar a lo más alto del tenis mundial un puesto que ya ocupó tras conquistar su primer grand slam en 2022 y que ostentó durante 36 semanas. El 10 de septiembre de 2023 cedió el numero 1 del tenis mundial a manos de Djokovic y, desde aquel día, el murciano no ha vuelto a ese puesto de privilegio.

Pero en el US Open, del 24 de agosto al 7 de septiembre, Carlos Alcaraz podría recuperar el número 1 del mundo. Tras su triunfo en Cincinnati, el tenista murciano cuenta con 9.590 puntos, a menos de 2.000 de Jannik Sinner (11.480). El de San Cándido no puede sumar puntos en Flushing Meadows y debe defender los 2.000 puntos como campeón del año pasado. Por el contrario, Alcaraz puede sumar muchos puntos al haber caído el año pasado en segunda ronda ante Botic van de Zandschulp. El pupilo de Juan Carlos Ferrero solo defiende 50 puntos, por lo que salvo catástrofe en las primeras rondas volverá a dar un buen 'mordisco' en la diferencia con Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz depende de él mismo para recuperar el número 1 de la ATP, con independencia de lo que haga Jannik Sinner en el US Open. Si el murciano levanta el trofeo en Flushing Meadows aparecerá como número 1 del mundo el próximo lunes 8 de septiembre. Si no logra ganar su segundo US Open, Alcaraz tendrá que esperar a ver los resultados de Sinner, con una ventaja de 1.890 puntos, para saber si regresa al primero puesto del ranking, pero necesitaría una derrota del italiano en las primeras ronda.

Los puntos que se reparten en un grand slam son los siguientes:

Campeón: 2.000 puntos.

Finalista: 1.300 puntos.

Semifinalista: 800 puntos.

Cuartos de final: 400 puntos.

Octavos de final: 200 puntos.

Tercera ronda: 100 puntos.

Segunda ronda: 50 puntos.

Primera ronda: 10 puntos.

Alcaraz, a por la mejor temporada de su carrera

Carlos Alcaraz suma ya seis títulos en 2025, los mismos que ganó en 2023 y ha igualado el número de victorias (54) que logró en 2024. El murciano acumula 22 títulos individuales ATP a sus 22 años (cinco grand slam, ocho masters 1.000, seis ATP500 y dos ATP 250.

Su 54-6 de este curso, 90% de triunfos, es el mejor promedio de su trayectoria al más alto nivel. Desde su debut como profesional en 2020, acredita un bagaje de 263-62, lo que supone un 80,9% de partidos decantados a su favor.

En 2024 firmó un 54-13 con cuatro títulos, en 2023 un 65-12 y seis trofeos, en 2022 un 57-13 y cinco entorchados y en 2021 un 32-17 y su primer título ATP. El estreno se produjo en 2020 con tan sólo dos partidos jugados en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde ganó uno y perdió otro antes del parón motivado por la pandemia del coronavirus.

Ranking ATP (19/08/2025)

1. Jannik Sinner (11.480)

2. Carlos Alcaraz (9.590)

3. Alexander Zverev (6.230)

4. Taylor Fritz (5.575)

5. Jack Draper (4.440)

6. Ben Shelton (4.280)

7. Novak Djokovic (4.130)

8. Alex de Miñaur (3.545)

9. Karen Khachanov (3.240)

10. Lorenzo Musetti (3.205)

