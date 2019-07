El partido de segunda ronda de Wimbledon de mañana entre Nick Kyrgios y Rafael Nadal ya tiene el aliño perfecto para ser una gran encuentro. Ante las palabras de Kyrgios de ayer, Rafael Nadal le contestó después de su partido.

Tras la victoria de ayer ante el japonés Yuichi Sugita le preguntaron en rueda de prensa sobre su contrincante de mañana: "Me da igual lo que haga y lo que quiera de su vida, no me molesta que haga lo que le apetezca", puntualizó el tenista manacorí, añadiendo: "Soy demasiado viejo para estas cosas ahora".

"Mi posición es muy clara, es un jugador de mucho talento, un rival muy peligroso para la segunda ronda, lo se, y tengo que dar el cien por cien. Para ganarle tengo que buscar mi mejor versión", comentó sobre el partido que se le avecina."

Además alabó el juego del australiano destacando la dificultad de encontrarse ante un jugador así esa ronda: "Es imprevisible contra jugadores que no son "top", que tiene la obligación de ganar". "Disfruta y sale a jugar y a demostrar su potencial, por eso es previsible que va a salir y jugar bien, porque le gusta, y a mi también. Hay que pelear desde el comienzo" continuó comentando Nadal.

También reconoció que no recordaba demasiado sobre el partido que disputaron en 2014, donde perdió contra el australiano: "Fue un partido difícil y bueno. Él es un rival de los difíciles que te pueden tocar en esta superficie y especialmente en pistas rápidas. Habrá que encararlo y luchar por encontrar mi mejor versión".