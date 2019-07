SE ENFRENTARÁN EN SEGUNDA RONDA

El australiano Nick Kyrgios, rival de Rafael Nadal en segunda ronda de Wimbledon, dijo en rueda de prensa que no sabe si se tomaría una cerveza con el balear ya que no le conoce tanto. "Cuando se realizó el sorteo me alegré de verle en mi camino", afirmó Kyrgios tras ganar a Thompson en primera ronda.