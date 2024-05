Jannik Sinner, la gran estrella del tenis moderno, podría sufrir una lesión crónica en la cadera

Jannik Sinner, 22 años y número 2 de la ATP, afronta las próximas semanas con paciencia y cierta incertidumbre sobre su estado físico. El italiano tuvo que retirarse por precaución en Madrid antes de saltar a pista para jugar los cuartos ante Aliassime y directamente se bajó del Masters de Roma por un problema en su cadera, el mismo que podría dejarle también sin Roland Garros (20 de mayo-9 de junio).

Todavía no se ha dado a conocer la molestia ni el tipo de lesión que sufre el transalpino, pero de lo que sí se ha informado en las últimas horas, siempre según 'La Gazzetta Dello Sport', es que el mejor jugador de lo que llevamos de 2024 podría ser baja en el Grand Slam francés por recomendación expresa de sus médicos, que le han comunicado que lo mejor para su dolencia sería descansar y no disputar el torneo.

Si no descansa la lesión podría ser crónica

Si Jannik Sinner decide ir a París podría correr el tremendo riesgo de que la lesión en la cadera pudiera convertirse en crónica. Recordemos que el número 2 del mundo tiene apenas 22 años. Este hipotético panorama (si no juega) podría beneficiar a Carlos Alcaraz, que actuaría como segundo cabeza de serie en Roland Garros y evitaría a Novak Djokovic hasta la posible final del torneo. No obstante, el español (perdió en cuartos en Madrid y no jugó Roma por molestias en su antebrazo derecho) y el serbio (cayó en tercera ronda ante Tabilo en el Foro Itálico) llegarán a la capital francesa con más sombras que dudas. Lo mismo que Rafa Nadal, que todavía no ha decidido si jugará aunque todo apunta a que sí: "Si tengo un 0,01 de posibilidades...", el balear perdió 6-1 y 6-3 ante Hurkacz en la segunda ronda del torneo italiano.

Volviendo al jugador italiano, de momento, ni él ni nadie de su equipo se ha pronunciado de forma oficial sobre el problema físico, y es que todo apunta a que son semanas decisivas para averiguar qué tipo de dolencia es y cómo debe tratarse correctamente, ahora mismo parece que el remedio se reduce a un reposo prolongado. Algo que tampoco parece ser la solución adecuada teniendo en cuenta que el circuito ATP no perdona desconexiones ni descansos, es una rueda que nunca se detiene...

El calendario sigue 'matando' a los tenistas

Y es que el jugador de 22 años ya ha disputado 31 partidos oficiales en apenas 5 meses y medio, las quejas sobre el calendario y la carga de torneos se incrementan en el circuito, la gira de tierra es un ejemplo perfecto: desde que un cabeza de serie hizo su debut en Madrid (26 o 27 de abril) hasta hacer lo propio en Roland Garros (27 o 28 mayo) hay dos torneos de Masters 1.000 entre medias, y ambos de dos semanas (Madrid y Roma). Jugadores como Sinner, Alcaraz, Zverev o Tsitsipas, que siempre tienen opciones de llegar a las rondas finales, podrían tener que disputar hasta 12 partidos en apenas tres semanas y media, y sabiendo además que forzar demasiado no es una opción estando el segundo Slam del año a la vuelta de la esquina. Por eso Sinner y Alcaraz se bajaron de Roma, sus cuerpos mandaron un aviso a navegantes y en el caso del transalpino puede que dure mucho más de la cuenta. Rublev, que ganó en Madrid, pasó días en el hospital tras llevarse el título y cayó derrotado en Italia en su segundo partido. La ciudad eterna está pagando el precio del desgaste que ya acumulan gran parte de los favoritos, solo 4 del top 15 jugarán los cuartos (Zverev, Tsitsipas, Fritz y Hurkacz). Por el camino cayó un agotado Medvedev y un Rune totalmente desconectado.

Sinner, el mejor de 2024

Jannik, pese a todo, podría ascender al número 1 del mundo si Djokovic no llega a la final de Roland Garros (defiende título), sería lo único que podría hacer feliz al campeón de Australia 2024 si finalmente no acude a la cita en París. El de San Candido es sin duda el mejor tenista de lo que llevamos de temporada, solo ha acumulado 3 derrotas en 31 partidos y ha conquistado el Open de Australia (su primer major), el ATP 500 de Rotterdam y el Masters de Miami.

