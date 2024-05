Novak Djokovic naufraga ante Alejandro Tabilo y se despide del Masters de Roma

Tras no jugar ni en Montecarlo ni en Madrid, Novak Djokovic se despidió este domingo del Masters de Roma. El seis veces ganador en el Foro Itálico cayó en dos sets (6-2 y 6-3) ante el chileno Alejandro Tabilo, una derrota sorprendente y que hará que Nole se presente en Roland Garros sin haber levantado un solo título en lo que va de año y con un pobre balance de 11 victorias y cuatro derrotas. El actual campeón del gran slam parisino ofreció una versión muy gris, apagado y sin señales de ese tenis majestuoso que le llevó a conquistar tres de los cuatro grand slam de 2023 y su séptima Copa de Maestros.

No ha sido la participación más brillante del serbio en la capital italiana. Tras solventar su debut ante Corentin Moutet, fue protagonista involuntario al llevarse un botellazo cuando firmaba autógrafos a los aficionados a la salida de la pista central el pasado viernes. Pese a que el ganador de 24 majors bromeó el sábado, presentándose con un casco ciclista en las instalaciones del Foro Italico, el número 1 del mundo dejó entrever que ese golpe le pudo afectar hoy ante Tabilo.

"No lo sé, la verdad. Tengo que comprobarlo. El entrenamiento fue diferente. No sentí nada, pero tampoco sentí lo mismo que en el partido pasado. He sido un jugador completamente diferente de lo que era hace dos noches. Podría ser. No lo sé. Tengo que hacer chequeos médicos y ver qué está pasando", explicó Djokovic tras su derrota ante Alejandro Tabilo.

El serbio elogió a su rival y admitió que "es un gran jugador, de mucha calidad".

"Tengo que darle la enhorabuena a Tabilo. Es la primera vez que me enfrentaba a él y es un gran jugador, de mucha calidad y con un juego muy completo", analizó Nole.

Djokovic: "Me sentí sin ritmo, sin equilibrio en absoluto en cualquier golpe"

Por último, Djokovic dejó en el aire su presencia en Roland Garros, el segundo grand slam de la temporada y donde defiende los 2.000 puntos como campeón del año pasado.

"No he hecho ningún escáner o ninguna prueba. Ahora mismo, creo que debería hacerlo, así que... Lo haré y veremos. Veamos qué pasa", admitió el serbio.

Djokovic ofreció su versión sobre lo ocurrido en la noche del viernes en la central del Masters de Roma y esa botella que acabó golpeando en su cabeza.

"Fue inesperado, obviamente. Ni siquiera estaba mirando hacia arriba. Entonces sentí un golpe muy fuerte en la cabeza. Pasé por media hora o una hora de náuseas, mareos, sangre, un montón de cosas diferentes. Conseguí dormir bien, pero tuve dolores de cabeza. Al día siguiente (sábado) estaba bastante bien, así que pensé que estaba bien. Tal vez está bien. Tal vez no. Quiero decir, la forma en que me sentí en la cancha hoy fue completamente como si un diferente jugador se hubiera puesto mis zapatillas. Sin ritmo, sin tempo, sin equilibrio en absoluto en cualquier golpe. Es un poco preocupante", apuntó Nole.

Tabilo: "Ha sido increíble ganar a Djokovic"

El jugador chileno admitió que fue "increíble" superar al número 1 del mundo y que entró a la pista "con todo".

"Ha sido increíble ganar a Djokovic, entrando fue una sensación inolvidable, y pude jugar bien; salí con todo y poder seguir con el nivel es algo que no esperaba y estoy muy emocionado. Era la primera vez en la pista central, así que muy contento también por eso. Ahora a descansar y preparar bien el siguiente partido. Y disfrutar", indicó Alejandro Tabilo.

En octavos de final se medirá al ruso Karen Kachanov, número 18 de la ATP.

