Hubert Hurkacz - Rafa Nadal: partido hoy Masters 1.000 de Roma, en directo: 6-1

Rafa Nadal disputa hoy, no antes de las 13:00 horas, en el Foro Itálico el partido más complicado desde su regreso el pasado mes de enero al medirse a Hubert Hurkacz, actual número 9 de la ATP y séptimo favorito del Masters de Roma. Tras un complicado debut ante Zizou Bergs, el diez veces ganador en la capital italiana (2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021) se enfrenta a un top-10 y un tenista con uno de los mejores saques del circuito.

El manacorí sigue sumando minutos y sensaciones en la pista y, como reconoció en la previa, ha llegado el momento de quitar el freno de mano y forzar una marcha más en su físico para probarse de cara a lo que le vendrá en dos semanas en Roland Garros.

"Es el momento de empujar y si pasa algo aceptaré las consecuencias. Molestias siento siempre, otra cosa es que me limitan. Es el momento de quitarme el miedo a romperme. Tengo que forzar y si me rompo, pues me rompo, ese es el objetivo de la semana", explicó el ganador de 22 grand slam el pasado jueves tras superar al belga Bergs en tres sets (6-4, 3-6 y 4-6).

No hay precendentes del partido de hoy entre Rafa Nadal y Hubert Hurkacz, por lo que ninguno de los dos tenistas parte con ventaja o con alguna lección de batallas precedentes. El tenista que se imponga de hoy en la central del Foro Itálico se cruzará en tercera ronda con el ganador del Seyboth Wild - Tomas Etcheverry.

Ya puedes seguir aquí en directo el Hubert Hurkacz - Rafa Nadal del Masters de Roma.

