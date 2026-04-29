Atlético de Madrid - Arsenal, en directo: semifinal de la Champions League (0-0)

El Atlético de Madrid se mide hoy (21:00 horas) al Arsenal en la ida de las semifinales de la Champions League. Los de Simeone buscan dar el primer paso para estar en la final del próximo 30 de mayo en Budapest. El primer duelo entre rojiblancos y gunners se juega esta noche en el Metropolitano y la vuelta se disputará en seis días (5 de mayo) en el Emirates Sstadium de Londres.

El conjunto colchonero no juega una semifinal de la máxima competición continental desde 2017, cuando perdió frente al Real Madrid a las puertas de la gran final. Será la séptima semifinal de la Copa de Europa / Champions League para el Atlético, con un balance de tres clasificaciones y tres eliminaciones.

El Arsenal llega al duelo de esta noche invicto en Europa y logrando meterse por cuarta vez en una semifinal de la máxima competición continental a nivel de clubes. La primera la jugó en la temporada 2005/06, eliminando al Villarreal y cayendo ante el Barcelona en la gran final. En las otras dos semifinales, el conjunto inglés quedó eliminado: Manchester United (2008/09) y PSG (2024/25).

Onces oficiales del Atlético de Madrid - Arsenal

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso; Lookman, Griezmann y Julián Álvarez.

Arsenal: Raya; White, Gabriel, Saliba, Hincapié; Odegaard, Zubimendi, Rice, Madueke; Gyökeres y Martinelli.

¡Ya puedes seguir en directo la semifinal de la Champions League entre Atlético y Arsenal!