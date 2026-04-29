Champions League
Atlético de Madrid - Arsenal, en directo: semifinal de la Champions League (0-0)
Sigue en directo la ida de semifinales de la Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal.
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El Atlético de Madrid se mide hoy (21:00 horas) al Arsenal en la ida de las semifinales de la Champions League. Los de Simeone buscan dar el primer paso para estar en la final del próximo 30 de mayo en Budapest. El primer duelo entre rojiblancos y gunners se juega esta noche en el Metropolitano y la vuelta se disputará en seis días (5 de mayo) en el Emirates Sstadium de Londres.
El conjunto colchonero no juega una semifinal de la máxima competición continental desde 2017, cuando perdió frente al Real Madrid a las puertas de la gran final. Será la séptima semifinal de la Copa de Europa / Champions League para el Atlético, con un balance de tres clasificaciones y tres eliminaciones.
El Arsenal llega al duelo de esta noche invicto en Europa y logrando meterse por cuarta vez en una semifinal de la máxima competición continental a nivel de clubes. La primera la jugó en la temporada 2005/06, eliminando al Villarreal y cayendo ante el Barcelona en la gran final. En las otras dos semifinales, el conjunto inglés quedó eliminado: Manchester United (2008/09) y PSG (2024/25).
Onces oficiales del Atlético de Madrid - Arsenal
Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso; Lookman, Griezmann y Julián Álvarez.
Arsenal: Raya; White, Gabriel, Saliba, Hincapié; Odegaard, Zubimendi, Rice, Madueke; Gyökeres y Martinelli.
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Atlético de Madrid - Arsenal: semifinal de la Champions League, en directo (0-0)
No sale bien la pared entre Ruggeri y Lookman. El Arsenal reinicia el juego desde atrás, jugando con Raya.
Atlético de Madrid - Arsenal: semifinal de la Champions League, en directo (0-0)
Primera disparo de Julián Álvarez que se topa con un defensor del Arsenal.
¡¡¡¡ARRANCAAAA EL PARTIDOOO EN EL METROPOLITANO!!!
¡Rueda el balón en el Metropolitano! Ya está en marcha la semifinal de la Champions League entre Atlético y Arsenal.
Atlético de Madrid - Arsenal: semifinal de la Champions League, en directo
¡¡¡Saltan los 22 protagonistas!!! ¡Suena el himno de la Champions League! Pelos de punta... Vaya ambientazo en el Metropolitano. Tremendo...
Atlético de Madrid - Arsenal: semifinal de la Champions League, en directo
¡Ruge el Metropolitano! Ambientazo brutal antes de comenzar el partido.... A punto de saltar los dos equipos al césped.
Atlético de Madrid - Arsenal: semifinal de la Champions League, en directo
Quedan 15 minutos para que ruede el balón en el Metropolitano. Atlético de Madrid y Arsenal, frente a frente en busca de un billete para la gran final de la Champions League. Por el otro lado del cuadro van PSG y Bayern. Vamos a ver si lo de Simeone logran el pase a la final, luego ya se verá quién es el rival.
Atlético de Madrid - Arsenal: semifinal de la Champions League, en directo
El de hoy va a ser un partido muy especial para Antoine Griezmann. El Principito jugará esta noche su último partido en la Champions en el Metropolitano con la elástica rojiblanca. Todos los aficionados suelan con que se pueda despedir levantando la 'Orejona' en Budapest el próximo 30 de mayo.
Atlético de Madrid - Arsenal: semifinal de la Champions League, en directo
Habla Simeone a escasos minutos del comienzo de la semifinal ante el Arsenal en el Metropolitano. El argentino prevé un "partido extraordinario" y señala como un "regalo" el poder jugar una semifinal de la Champions League.
Atlético de Madrid - Arsenal: semifinal de la Champions League, en directo
Vaya recibimiento al autobús del Atlético de Madrid en los exteriores del Metropolitano. Se viene noche de las grandes en Europa. ¡Partidazo entre Atlético y Arsenal a partir de las 21:00 horas!
Atlético de Madrid - Arsenal: semifinal de la Champions League, en directo
La cuenta oficial de la Champions League destacando la actuación de Ademola Lookman en los cuartos de final ante el Barcelona...
Atlético de Madrid - Arsenal: semifinal de la Champions League, en directo
Recordamos que ya son oficiales los onces de Atlético de Madrid y Arsenal. Simeone apuesta por demola Lookman y Johnny Cardoso de inicio. Por su parte, Mikel Arteta sale con Noni Madueke, Viktor Gyokeres y Gabriel Martinelli arriba.
Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.
Arsenal: David Raya; Ben White, Wiliam Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martin Odegaard, Martin Zubimendi, Declan Rice; Noni Madueke, Viktor Gyokeres y Gabriel Martinelli.
Atlético de Madrid - Arsenal: semifinal de la Champions League, en directo
¡Confirmado también el once del Arsenal! Así sale hoy el equipo de Mikel Arteta al Metropolitano: Raya; White, Gabriel, Saliba, Hincapié; Odegaard, Zubimendi, Rice, Madueke; Gyökeres y Martinelli.
Atlético de Madrid - Arsenal: semifinal de la Champions League, en directo
¡Tenemos el once oficial del Atlético de Madrid! Así sale hoy el conjunto colchonero en las semifinales de la Champions League ante el Arsenal: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso; Lookman, Griezmann y Julián Álvarez.
Atlético de Madrid - Arsenal: semifinal de la Champions League, en directo
Por su parte, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, recordó que Diego Pablo Simeone es "un referente absoluto", ya que ha "transformado" al Atlético de Madrid y ha conseguido que se haya "rebelado contra todo".
"Es alguien que ha transformado este club en 15 años, de la manera en que lo ha hecho, con la consistencia del resultado que ha conseguido, cómo se ha rebelado ante cualquier cosa... A ese tipo de personas siempre las he admirado. Cada uno tiene su estilo, el que le dan sus jugadores, el que tiene una identidad muy relacionada con el club... En muchas cosas es un referente absoluto", indicó el técnico del Arsenal.
Arteta avisó que el encuentro de esta noche en el Metropolitano "será diferente" al del 4-0 en el Emirates Stadium en la fase de liga.
"Será diferente, porque en la primera eliminatoria han sido muy dominantes y han sacado resultados abultados. Debemos alejarnos de ese partido y acercarnos a un partido que nos convenga muchísimo más a nosotros para que la eliminatoria vaya en el sentido que queremos", advirtió Mikel Arteta.
Atlético de Madrid - Arsenal: semifinal de la Champions League, en directo
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, explicó este martes que "hay una ilusión especial" por jugar las semifinales de la Champions League ante el Arsenal, porque es algo "extraordinario".
"Es responsabilidad, es la ilusión de estar cerca de un objetivo enorme, que el club no lo ha logrado nunca. Hay una ilusión especial, pero es un partido de fútbol", indicó el entrenador argentino.
"Es extraordinario que el Atlético de Madrid esté en una semifinal de Champions nuevamente, después de nueve años. En catorce años, se ha hecho por cuarta vez. Eso sí es maravilloso, es increíble", valoró Simeone.
"Vamos a enfrentar un partido duro, con un rival muy bueno y con una estrategia de balón parado muy bien trabajada. Allá vamos, con toda la ilusión. Soñar está bueno, pero la realidad es lo que pasa en la tierra, que es lo que nosotros hacemos y lo que Dios quiere. Así que así nos comportamos", subrayo el técnico colchonero.
Atlético de Madrid - Arsenal: semifinal de la Champions League, en directo
Hay que recordar que anoche se jugó en París la ida de la otra semifinal, en la que el PSG se impuso por la mínima (5-4) al Bayern de Múnich en una oda al fútbol y en uno de los mejores partidos que se recuerdan en la historia de la Champions League. Parisinos y bávaros se volverán a ver las caras el próximo miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena, en Múnich.
Por su parte, Atlético y Arsenal van a jugar la denominada eliminatoria corta: la ida hoy en el Metropolitano y la vuelta, el próximo martes 5 de mayo en el Emirates Stadium de Londres.
Atlético de Madrid - Arsenal: semifinal de la Champions League, en directo
¡Muy buenas noches y bienvenidos a la retransmisión en directo de la ida de semifinales de la Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal! Nos espera una noche mágica en el Metropolitano para ver la primera semifinal de la máxima competición continental que juegan los de Simeone en su nuevo estadio. Las otras seis las disputó en el añorado Vicente Calderón.
Al Metropolitano llega un Arsenal que aún no conoce la derrota en la actual edición de la Champions League y que jugará por segunda temporada consecutiva las semifinales de la Champions League. El año pasado, el equipo de Arteta cayó ante el PSG y esta temporada busca meterse por segunda vez en su historia en una final de la Champions / Copa de Europa.
¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto la semifinal de la Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal!
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