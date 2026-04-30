Mourinho responde al presunto interés del Madrid: "Mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions"

El nombre de José Mourinho ha vuelto a sonar con fuerza para el banquillo del Real Madrid tras otra irregular temporada del conjunto blanco, pero el técnico portugués ha sido claro sobre su futuro inmediato.

"No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions", respondió tajante en una entrevista con Il Giornale, en la que también fue preguntado por un posible destino en el Real Madrid o la Juventus de Turín.

El Benfica, segundo en liga

El entrenador luso, actualmente al frente del Benfica, centra sus esfuerzos en asegurar la clasificación para la máxima competición europea. El equipo lisboeta es segundo en liga y mantiene una ajustada lucha con el Sporting de Portugal, que tiene un partido menos.

A falta de tres jornadas para el final del campeonato, los rumores sobre un posible regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu -más de una década después de su etapa entre 2010 y 2013- han ido en aumento, impulsados por el supuesto interés de Florentino Pérez.

Sin embargo, con estas palabras Mourinho enfría, al menos por ahora, los rumores sobre su posible regreso al Real Madrid.

Su etapa en Roma, "la más especial"

Durante la entrevista, Mourinho también repasó su paso por la Roma, club al que dirigió entre 2021 y 2023 y con el que conquistó la Conference League: "Nunca he sentido un ambiente tan increíble alrededor de un equipo de fútbol, el Olímpico siempre lleno, lo que la gente siente por los jugadores. ¿El nivel de exigencia es alto? No es un drama, porque luego, cuando ganamos la Conference, la fiesta fue una locura: ni siquiera en los triunfos que tuve en Champions vi escenas así. Pero mi etapa en la Roma terminó", aseguró.

El técnico también valoró la situación del fútbol italiano y la ausencia de la selección en los últimos Mundiales: "Ese es otro asunto. Alguien me preguntó si entrenaría a su selección nacional: mi respuesta es que no necesitan un entrenador extranjero. Tienen a Allegri, a Conte, y podría nombrar a otros cinco o seis, pero ese no es el punto".

El modelo portugués como ejemplo

Por último, puso como ejemplo a Portugal para Italia en materia de formación: "Os pongo el ejemplo de Portugal: mucha gente se pregunta por qué un país de 10 millones de habitantes logra ir a los Mundiales y tener tantos jugadores tan buenos que terminan en los mejores equipos de las ligas de Europa", señaló.

"Venid a ver cómo se organizan los torneos juveniles. Basta eso para entenderlo. Y, tal vez, copiar", concluyó.

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