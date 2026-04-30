Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Mourinho

Mourinho responde al presunto interés del Madrid: "Mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions"

¿Mou cierra la puerta al club blanco? El técnico portugués del Benfica responde al presunto interés del Real Madrid.

Jos&eacute; Mourinho, en el banquillo del Benfica

José Mourinho, en el banquillo del BenficaGetty

Publicidad

El nombre de José Mourinho ha vuelto a sonar con fuerza para el banquillo del Real Madrid tras otra irregular temporada del conjunto blanco, pero el técnico portugués ha sido claro sobre su futuro inmediato.

"No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions", respondió tajante en una entrevista con Il Giornale, en la que también fue preguntado por un posible destino en el Real Madrid o la Juventus de Turín.

El Benfica, segundo en liga

El entrenador luso, actualmente al frente del Benfica, centra sus esfuerzos en asegurar la clasificación para la máxima competición europea. El equipo lisboeta es segundo en liga y mantiene una ajustada lucha con el Sporting de Portugal, que tiene un partido menos.

A falta de tres jornadas para el final del campeonato, los rumores sobre un posible regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu -más de una década después de su etapa entre 2010 y 2013- han ido en aumento, impulsados por el supuesto interés de Florentino Pérez.

Sin embargo, con estas palabras Mourinho enfría, al menos por ahora, los rumores sobre su posible regreso al Real Madrid.

Su etapa en Roma, "la más especial"

Durante la entrevista, Mourinho también repasó su paso por la Roma, club al que dirigió entre 2021 y 2023 y con el que conquistó la Conference League: "Nunca he sentido un ambiente tan increíble alrededor de un equipo de fútbol, el Olímpico siempre lleno, lo que la gente siente por los jugadores. ¿El nivel de exigencia es alto? No es un drama, porque luego, cuando ganamos la Conference, la fiesta fue una locura: ni siquiera en los triunfos que tuve en Champions vi escenas así. Pero mi etapa en la Roma terminó", aseguró.

El técnico también valoró la situación del fútbol italiano y la ausencia de la selección en los últimos Mundiales: "Ese es otro asunto. Alguien me preguntó si entrenaría a su selección nacional: mi respuesta es que no necesitan un entrenador extranjero. Tienen a Allegri, a Conte, y podría nombrar a otros cinco o seis, pero ese no es el punto".

El modelo portugués como ejemplo

Por último, puso como ejemplo a Portugal para Italia en materia de formación: "Os pongo el ejemplo de Portugal: mucha gente se pregunta por qué un país de 10 millones de habitantes logra ir a los Mundiales y tener tantos jugadores tan buenos que terminan en los mejores equipos de las ligas de Europa", señaló.

"Venid a ver cómo se organizan los torneos juveniles. Basta eso para entenderlo. Y, tal vez, copiar", concluyó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Atlético deja escapar vivo al Arsenal y el pase a la final se decidirá en Londres (1-1)

Julián celebra su gol ante el Arsenal en el Metropolitano

Publicidad

Deportes

Jannik Sinner en el Mutua Madrid Open

El mensaje de Sinner en la cámara de TV tras derrotar a Jódar en Madrid: "What a player!"

Simeone durante el partido contra el Arsenal en el Metropolitano

Tensión en el Metropolitano: Simeone abronca a Ben White tras pisar el escudo del Atlético

Rafa Nadal e Iga Swiatek junto a Francis Roig

Detenido por robo un trabajador de la Rafa Nadal Academy

José Mourinho, en el banquillo del Benfica
Mourinho

Mourinho responde al presunto interés del Madrid: "Mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions"

Julián celebra su gol ante el Arsenal en el Metropolitano
Champions League

El Atlético deja escapar vivo al Arsenal y el pase a la final se decidirá en Londres (1-1)

Rafa Jódar y Jannik Sinner se estrechan la mano en la red
Mutua Madrid Open

Rafa Jódar y su partido ante Sinner: "Ha habido momentos que he competido de tú a tu y me quedo con eso"

El tenista de Leganés asume como un aprendizaje su primer partido y derrota ante Jannik Sinner, número 1 del mundo.

Rafa Jódar se lamenta tras un punto perdido ante Sinner
Mutua Madrid Open

Jannik Sinner impone la lógica y frena a Rafa Jódar en Madrid (6-2 y 7-6)

El italiano supera a un valiente Rafa Jódar en dos sets (6-2 y 7-6(0)) y se clasifica para las semifinales del Mutua Madrid Open.

Nigeria hace historia en la NFL con Uar Bernard, fichado por los Eagles sin haber jugado nunca

Nigeria hace historia en la NFL con Uar Bernard, fichado por los Eagles sin haber jugado nunca

Puñetazo de Andrada a Pulido

Histórica sanción a Esteban Andrada por su puñetazo a un rival en el Huesca - Zaragoza

Vinícius y Gianluca Prestianni, en el duelo de ida en Lisboa

Tarjeta roja para los jugadores que se cubran la boca durante el Mundial

Publicidad