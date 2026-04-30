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Tensión en el Metropolitano: Simeone abronca a Ben White tras pisar el escudo del Atlético

El jugador del Arsenal pisó el escudo rojiblanco cuando se dirigía hacia el túnel de vestuarios.

Simeone durante el partido contra el Arsenal en el Metropolitano

El Atlético deja escapar vivo al Arsenal y el pase a la final se decidirá en Londres (1-1) | Reuters

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El Atlético de Madrid empató 1-1 ante el Arsenal en la ida de las semifinales de la Champions League en un partido intenso y con varios momentos de tensión, tanto durante el juego como al término del encuentro.

Uno de los episodios más comentados se produjo cuando Ben White, jugador del conjunto inglés, pisó el escudo del Atlético situado sobre el césped del Metropolitano mientras los futbolistas se dirigían al túnel de vestuarios. Aunque no está claro si fue intencionado, el gesto no sentó nada bien en el bando rojiblanco.

En las imágenes compartidas por el diario Marca vemos que primero fue Giuliano Simeone quien le recriminó la acción, y poco después el propio Diego Pablo Simeone se dirigió al futbolista inglés, generándose un momento de tensión antes de abandonar el terreno de juego.

"Tenemos por delante un desafío extraordinario"

Ya en rueda de prensa, el técnico argentino puso el foco en el partido de vuelta, que se disputará en Londres: "Tenemos por delante un desafío extraordinario, en Londres y contra un equipo que no ha perdido aun en la Champions. Iremos con todo. El equipo mostró más consistencia en la segunda parte. Seguro que nos encontraremos con situaciones similares en la vuelta y tenemos que elevar el rendimiento defensivo, porque no vale sólo con atacar bien".

Simeone se mostró satisfecho con la respuesta de su equipo: "El equipo siempre está peleando y se pone de pie ante las adversidades. En el segundo tiempo sacaron fuerzas y energía. Ellos, los que entraban eran mejores que los que salían... Tienen equipo de sobra para competir la Champions y la Premier. Estamos jugando contra un equipazo".

El entrenador rojiblanco también destacó el ambiente vivido en el estadio: "Recuerdo pocos parecido a este. Fue un regalo de la gente al equipo y del equipo a la gente por estar en semis".

Polémica arbitral y elogios a Griezmann

Sobre las decisiones arbitrales, Simeone valoró la intervención del VAR: "Gracias al VAR nos pitaron un penalti y otro no fue. Hay veces que el VAR te da y otras que te quita, hoy nos ha dado", afirmó, añadiendo que la acción del penalti del Arsenal fue "un contacto que espera el rival" y que en unas semifinales "se necesita algo más".

Por último, elogió el rendimiento de Antoine Griezmann: "Tiene jerarquía, talento y calidad. Parece que cuando pasa el partido encuentra mejor los espacios a pesar del cansancio. Me encantó su partido defensivamente también. Estamos logrando que entienda que su trabajo defensivo nos hace mejores".

El empate deja la eliminatoria abierta para la vuelta en Londres, donde el Atlético buscará volver a la final de la máxima competición continental una década después.

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