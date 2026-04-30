Brutal respuesta de Cristiano Ronaldo a la burla de un aficionado: "Yo tengo 5 Champions"

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista dentro y fuera del terreno de juego en la victoria del Al-Nassr sobre Al-Ahli por 2-0. El portugués no solo marcó su tanto número 970, sino que además dejó una imagen que rápidamente se volvió viral.

Tras el encuentro, aficionados del equipo rival intentaron provocarle recordándole los títulos recientes del Al-Ahli en la Champions asiática. Pero la respuesta de Cristiano fue inmediata: "Yo tengo cinco Champions".

El delantero acompañó además la frase mostrando la palma de su mano con cinco dedos, en referencia a sus títulos de la UEFA Champions League. El gesto, además, estuvo acompañado por una sonrisa que dejó claro el mensaje.

Persigue un récord histórico

Más allá del momento viral, CR7 sigue ampliando su legado goleador. Con su anotación ante Al-Ahli, el luso llegó a 970 goles en su carrera y ahora está a 30 goles de los 1000.

El Al-Nassr se mantiene como líder de la Saudi Pro League con 79 puntos y aún tiene varios partidos por disputar en la temporada. Además, Cristiano tiene también por delante compromisos internacionales con Portugal, con el Mundial entre ceja y ceja este verano.

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