El AVE directo entre Madrid y Málaga vuelve hoy a circular

Después de varios meses y con limitaciones hoy se recupera la circulación de alta velocidad directa entre Madrid y Málaga. El servicio se restablecerá con algunas limitaciones técnicas porque se circula en vía única, y esto está previsto que se prolongue durante unos meses más.

El servicio se interrumpió tras el accidente de Adamuz y después por los daños en la vía a consecuencia de un desprendimiento en Álora (Málaga) por las lluvias de febrero. El primer AVE directo Madrid-Málaga, operado por Renfe, saldrá a las 9:50 horas y tiene previsto llegar a la ciudad andaluza a las 12:52 horas. En sentido inverso el primer viaje partirá de Málaga a las 12:00 horas, con llegada prevista a Madrid a las 14:58 horas.

Durante estos meses de reparaciones se aplicó un sistema combinado de tren y autobús que ha estado operando Renfe hasta el momento. Por su parte, Iryo retomará su actividad con diez frecuencias diarias (cinco por sentido) en "uno de los corredores de alta velocidad con más demanda del país", incluidos los servicios transversales Barcelona-Málaga, con dos circulaciones diarias (una ida y una vuelta). Ouigo vuelve a sus frecuencias habituales en la conexión Madrid-Málaga, que suelen ser entre cuatro y seis días (incluidos ambos sentidos), en función del día.

Estos trabajos de reparación han sido de gran complejidad por las condiciones del terreno, por la gran cantidad de metros cúbicos de tierra y la proximidad de una línea de alta tensión, según Adif. Tras el colapso, el muro y su entorno se sometieron a un análisis técnico del que se derivó la necesidad de suprimir buena parte de la infraestructura que continuaba en pie, mediante un plan de trabajo por fases.

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