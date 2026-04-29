Vicente Vallés: "En algunos casos, el testimonio de Aldama se ha confirmado. En otros, no"

Casi cinco años después de conocidos los primeros indicios del caso Koldo, el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ha prestado declaración como acusado ante el Tribunal Supremo, y ha apuntado al presidente del Gobierno.

En este tiempo, Aldama ha presentado algunos documentos. Pero, también, ha hecho muchas declaraciones que no tienen una base documental. En algunos casos, su testimonio se ha confirmado con datos conocidos durante la investigación. En otros, no.

Serán los siete jueces del Tribunal Supremo quienes valoren esos testimonios, esas pruebas y esos indicios disponibles. Lo que sí resulta evidente, a la vista de lo ocurrido, ahora y en días anteriores, es que la investigación sobre las mascarillas es casi lo de menos.

Se habla mucho más de una supuesta implicación del presidente del Gobierno, de una supuesta financiación irregular del PSOE, o de una supuesta financiación irregular de la internacional socialista presidida por Pedro Sánchez.

Por tanto, según Aldama, estamos ante algo mucho más grande y más elevado que la sola compra irregular de cientos de miles de mascarillas durante la pandemia.