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El mensaje de Sinner en la cámara de TV tras derrotar a Jódar en Madrid: "What a player!"

Jódar cae con honor ante Sinner y se gana el respeto del número 1 del mundo en la Caja Mágica.

Jannik Sinner en el Mutua Madrid Open

Jannik Sinner en el Mutua Madrid OpenReuters

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Rafa Jódar confirmó en el Mutua Madrid Open que ya es una realidad en el tenis mundial. El joven jugador de Leganés cayó con la cabeza alta ante Jannik Sinner por 6-2 y 7-6 (0) en los cuartos de final, pero dejó una actuación que refuerza su irrupción en la élite.

El español firmó un debut histórico en Madrid, donde logró eliminar a rivales de gran nivel como Alex de Miñaur (8º) y Joao Fonseca (31º), antes de plantarle cara al número 1 del mundo.

"Rafa me llevó al límite; es un jugador increíble. Ha sido un partido de altísimo nivel"

Jannik Sinner

El marcador del primer set no reflejó la igualdad del duelo, y en la segunda manga Jódar llevó al límite a Sinner, aunque acabó cediendo en el ‘tie-break’, donde el italiano impuso su experiencia.

Tras el partido, Sinner no escatimó elogios hacia el español: "What a player!" ("¡Qué jugador!"), escribió el italiano en la cámara tras la victoria, mientras el público despedía a Jódar con una gran ovación en la pista Manolo Santana.

El número 1 del ranking también valoró el duelo sobre la pista: "Rafa me llevó al límite; es un jugador increíble. Ha sido un partido de altísimo nivel", afirmó. "Tuve algo de suerte en el segundo set, pero también se debe a que tengo un poco más de experiencia", añadió.

Por primera vez a semis en Madrid

Sinner, además, alcanza por primera vez las semifinales en Madrid, el único Masters 1.000 que se le resistía en ese aspecto. "Primera vez en semifinales aquí, estoy realmente feliz", declaró.

El italiano sigue en plena racha y aspira a conquistar su quinto Masters 1.000 consecutivo, mientras que Jódar sale reforzado de un torneo que marca un antes y un después en su carrera.

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