Pedro Porro cumple su promesa y regala su medalla de campeón del mundo a su abuelo: "Misión cumplida"

Pedro Porro fue uno de los grandes nombres de la selección española durante el Mundial de 2026. El lateral del Tottenham, elegido mejor jugador de su posición en el torneo, se ganó un puesto en el once de Luis de la Fuente después de comenzar la competición como suplente de Marcos Llorente y terminó siendo decisivo en el camino hacia la segunda estrella con dos goles, uno de ellos a la poderosa Francia en semifinales.

Ahora, una vez terminadas las celebraciones y con la Copa del Mundo ya en casa, el internacional español ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la resaca del título.

El extremeño regresó a Don Benito (Badajoz) para cumplir una promesa muy especial: entregar su medalla de campeón del mundo a su abuelo Antonio, la persona que más le ayudó durante su infancia para perseguir el sueño de convertirse en futbolista.

El abrazo más esperado del Mundial

Nada más reencontrarse con su abuelo, Pedro Porro le entregó la medalla de oro conquistada con la selección española. Y claro, Antonio no pudo contener la emoción al tener entre sus manos uno de los mayores símbolos del éxito de su nieto.

"Está preciosa. Es un orgullo esto, no lo sabes bien lo que hay aquí dentro... Ya tiene la medalla su abuelo aquí en casa", afirmó entre lágrimas.

Las imágenes del momento se han hecho virales en las redes sociales por la emoción con la que ambos vivieron el reencuentro.

La persona que siempre le acompañó

Porque detrás del éxito de Pedro Porro hay una historia de sacrificio familiar. Durante su infancia, mientras sus padres trabajaban para sacar adelante a la familia, fue su abuelo Antonio quien asumió buena parte de la responsabilidad de cuidar del pequeño Pedro.

Él era quien le llevaba a entrenar, quien le acompañaba a los partidos y quien estuvo a su lado en cada paso de sus primeros años en el fútbol.

Por eso, cuando llegó el momento de decidir qué hacer con una de las medallas más importantes de su carrera, el lateral no tuvo dudas sobre quién debía quedarse con ella.

De suplente a mejor lateral del Mundial

El gesto pone el broche a un torneo inolvidable para el futbolista del Tottenham. Pedro Porro comenzó el Mundial sin un puesto fijo en el once, pero terminó convirtiéndose en una de las piezas fundamentales del esquema de Luis de la Fuente.

Su rendimiento le valió el reconocimiento como mejor lateral derecho del campeonato, además de firmar dos goles decisivos para que España levantara el segundo Mundial de su historia.

Ahora, esa medalla de campeón ya no está en manos del futbolista. Descansa en la casa de su abuelo Antonio, el hombre que estuvo con él mucho antes de que el mundo entero conociera el nombre de Pedro Porro.

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