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La razón por la que Carlos Alcaraz no llevó la camiseta de España en la final del Mundial

El tenista murciano estuvo en Nueva York para apoyar a la selección y celebró el título sobre el césped, pero un detalle en su vestimenta llamó la atención de muchos aficionados.

Alcaraz, junto a Lamine Yamal tras la final del Mundial

Alcaraz, junto a Lamine Yamal tras la final del Mundial Getty

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Carlos Alcaraz fue uno de los invitados de lujo de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. El tenista murciano, que sigue recuperándose de la lesión en la muñeca derecha que le mantiene alejado de la competición, no quiso perderse la oportunidad de apoyar a la selección de Luis de la Fuente en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido para muchos aficionados. A diferencia de la mayoría de seguidores españoles presentes en el estadio, Carlos Alcaraz no vistió en ningún momento la camiseta oficial de la selección, una decisión que tenía una explicación muy concreta.

Su patrocinio, la clave

El murciano acudió a la final como invitado de Nike, una de las principales marcas que patrocinan su carrera deportiva.

Aunque la selección española viste Adidas, competidor directo de la firma estadounidense, Alcaraz mantiene un contrato de patrocinio con Nike, circunstancia que impide que luzca públicamente la equipación oficial del combinado nacional en este tipo de actos.

Por ello, el tenista siguió el encuentro sin la camiseta de España pese a celebrar con entusiasmo el triunfo de la Roja. Sucede lo mismo con la camiseta del Real Madrid, club del que el tenista de El Palmar es también fiel seguidor.

Protagonista antes y después del partido

La presencia de Alcaraz no se limitó a la grada. Antes del comienzo de la final participó en la ceremonia inaugural como uno de los encargados de portar hasta el terreno de juego el exclusivo baúl de Louis Vuitton que custodiaba el trofeo de la Copa del Mundo.

Tras la victoria española, el murciano volvió a saltar al césped para felicitar personalmente a los jugadores y compartir con ellos los primeros instantes de la celebración.

Allí pudo verse a Alcaraz abrazándose con Ferran Torres, autor del gol que dio el título a España, y con el futbolista Sergio Reguilón, con quien había presenciado el partido desde la grada.

Una final llena de estrellas

La invitación organizada por Nike reunió a numerosas personalidades del deporte y la música, convirtiendo la final del Mundial en un auténtico escaparate internacional.

Entre los asistentes se encontraban los raperos Drake, Yeat y Central Cee, además de varias estrellas de la NBA como Victor Wembanyama, Kevin Durant y Devin Booker, que también siguieron desde el estadio el duelo entre España y Argentina.

Mientras continúa con su recuperación y trabaja para volver cuanto antes a las pistas, Alcaraz quiso estar presente en una de las noches más importantes del deporte español y celebrar, junto a los nuevos campeones del mundo, la conquista de la segunda estrella.

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