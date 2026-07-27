Última hora de los incendios en España, en directo: El incendio de Ávila ya es el mayor registrado en España mientras las llamas arrasan 77.000 hectáreas

Los incendios forestales que afectan al centro de la península continúan marcando una situación de emergencia sin precedentes. El fuego declarado en Burgohondo (Ávila) ha superado ya las 50.000 hectáreas calcinadas y se ha convertido en el mayor incendio registrado en España, mientras que el conjunto de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo suma cerca de 77.000 hectáreas arrasadas.

Aunque las autoridades aseguran que la evolución general resulta favorable y algunos sectores del perímetro ya están consolidados, el operativo mantiene desplegados todos los recursos ante una situación que sigue siendo "compleja". Uno de los puntos que más preocupa en estos momentos es el municipio abulense de Mijares, donde los equipos continúan trabajando para frenar el avance de las llamas.

Un operativo contra un incendio de dimensiones históricas

El incendio de Burgohondo ha alcanzado un perímetro de unos 160 kilómetros y ha superado el récord del fuego registrado el pasado año entre Ourense, Lugo y León. Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el dispositivo continúa desplegado para consolidar el perímetro y evitar reactivaciones.

En total, los incendios de Ávila, Madrid y Toledo han quemado unas 77.000 hectáreas dentro de un perímetro cercano a los 280 kilómetros. Solo en la sierra madrileña las llamas han arrasado alrededor de 25.000 hectáreas, mientras que en Toledo ya se contabilizan unas 2.000.

La emergencia ha obligado a evacuar o confinar a decenas de miles de personas. Las autoridades mantienen activadas medidas de protección en numerosos municipios de las tres provincias y continúan evaluando la evolución de los distintos focos.

Los Reyes visitan a los evacuados

En Madrid, los Reyes Felipe VI y Letizia se han desplazado hasta el polideportivo de Villamanta, uno de los centros habilitados para acoger a las personas que han tenido que abandonar sus viviendas.

Durante la visita han conversado con los vecinos desplazados para conocer de primera mano cómo están viviendo estos días. Felipe VI también ha mantenido una reunión con responsables de la Unidad Militar de Emergencias (UME), donde ha destacado la coordinación entre administraciones y el trabajo desarrollado por los equipos de extinción.

El monarca ha trasladado su "cariño y apoyo" a los afectados, ha expresado su gratitud a los países que han enviado medios para colaborar en la emergencia y ha pedido a la población que siga las indicaciones de las autoridades "para que la agilidad de los movimientos y en las reacciones sean los más eficaces posibles". Además, ha reclamado una reflexión de cara al futuro para reforzar la prevención antes de cada campaña de incendios.

Castellón sigue en alerta

La situación también continúa siendo delicada en La Vall d'Uixó (Castellón), donde el incendio permanece sin controlar tras calcinar más de 6.500 hectáreas.

Más de 16.000 personas han tenido que ser desalojadas y alrededor de 64.000 permanecen confinadas. En la zona trabajan cerca de 450 efectivos y una veintena de medios aéreos para intentar estabilizar un fuego cuya evolución sigue preocupando. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que "no parece" que el origen del incendio responda a causas naturales, aunque ha insistido en que la investigación continúa abierta.

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