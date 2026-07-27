Incendios
Última hora de los incendios en España, en directo: El incendio de Ávila ya es el mayor registrado en España mientras las llamas arrasan 77.000 hectáreas
Los fuegos de Ávila, Madrid y Toledo mantienen un amplio dispositivo de extinción, con miles de evacuados y un operativo que continúa pendiente de varios puntos críticos.
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Los incendios forestales que afectan al centro de la península continúan marcando una situación de emergencia sin precedentes. El fuego declarado en Burgohondo (Ávila) ha superado ya las 50.000 hectáreas calcinadas y se ha convertido en el mayor incendio registrado en España, mientras que el conjunto de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo suma cerca de 77.000 hectáreas arrasadas.
Aunque las autoridades aseguran que la evolución general resulta favorable y algunos sectores del perímetro ya están consolidados, el operativo mantiene desplegados todos los recursos ante una situación que sigue siendo "compleja". Uno de los puntos que más preocupa en estos momentos es el municipio abulense de Mijares, donde los equipos continúan trabajando para frenar el avance de las llamas.
Un operativo contra un incendio de dimensiones históricas
El incendio de Burgohondo ha alcanzado un perímetro de unos 160 kilómetros y ha superado el récord del fuego registrado el pasado año entre Ourense, Lugo y León. Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el dispositivo continúa desplegado para consolidar el perímetro y evitar reactivaciones.
En total, los incendios de Ávila, Madrid y Toledo han quemado unas 77.000 hectáreas dentro de un perímetro cercano a los 280 kilómetros. Solo en la sierra madrileña las llamas han arrasado alrededor de 25.000 hectáreas, mientras que en Toledo ya se contabilizan unas 2.000.
La emergencia ha obligado a evacuar o confinar a decenas de miles de personas. Las autoridades mantienen activadas medidas de protección en numerosos municipios de las tres provincias y continúan evaluando la evolución de los distintos focos.
Los Reyes visitan a los evacuados
En Madrid, los Reyes Felipe VI y Letizia se han desplazado hasta el polideportivo de Villamanta, uno de los centros habilitados para acoger a las personas que han tenido que abandonar sus viviendas.
Durante la visita han conversado con los vecinos desplazados para conocer de primera mano cómo están viviendo estos días. Felipe VI también ha mantenido una reunión con responsables de la Unidad Militar de Emergencias (UME), donde ha destacado la coordinación entre administraciones y el trabajo desarrollado por los equipos de extinción.
El monarca ha trasladado su "cariño y apoyo" a los afectados, ha expresado su gratitud a los países que han enviado medios para colaborar en la emergencia y ha pedido a la población que siga las indicaciones de las autoridades "para que la agilidad de los movimientos y en las reacciones sean los más eficaces posibles". Además, ha reclamado una reflexión de cara al futuro para reforzar la prevención antes de cada campaña de incendios.
Castellón sigue en alerta
La situación también continúa siendo delicada en La Vall d'Uixó (Castellón), donde el incendio permanece sin controlar tras calcinar más de 6.500 hectáreas.
Más de 16.000 personas han tenido que ser desalojadas y alrededor de 64.000 permanecen confinadas. En la zona trabajan cerca de 450 efectivos y una veintena de medios aéreos para intentar estabilizar un fuego cuya evolución sigue preocupando. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que "no parece" que el origen del incendio responda a causas naturales, aunque ha insistido en que la investigación continúa abierta.
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Última hora de los incendios en España, en directo: Casillas mantiene la máxima vigilancia mientras el incendio sigue fuera de control
Casillas afronta una nueva jornada pendiente de la evolución del incendio, que continúa activo y fuera de control pese a que la situación permanece estable dentro de la gravedad. La principal preocupación se centra en el comportamiento que puedan tener las llamas durante las próximas horas por la inversión térmica, mientras los equipos mantienen la vigilancia sobre los frentes de El Calamueco y La Cuesta.
La orden de desalojo continúa vigente y las autoridades insisten en que nadie regrese al municipio hasta nueva indicación. Por el momento, ninguna vivienda del casco urbano ha resultado afectada por el fuego.
Última hora de los incendios en España, en directo: El incendio de Madrid reduce su avance, pero mantiene tres frentes activos
La evolución del incendio en la Comunidad de Madrid ha permitido ralentizar el avance de las llamas durante las últimas horas, lo que ha facilitado el trabajo de los equipos de extinción sobre el terreno. A pesar de esta mejora, el fuego continúa activo y todavía no ha podido darse por estabilizado.
En estos momentos permanecen abiertos tres frentes, aunque el que genera mayor preocupación se localiza al norte del Pantano de San Juan. Desde la Delegación del Gobierno insisten en pedir a la población que extreme la precaución y siga la evolución de la emergencia únicamente a través de los canales oficiales.
Última hora de los incendios en España, en directo: Artana, Eslida y Chóvar concentran los esfuerzos del operativo
Los trabajos de extinción se centran especialmente en el frente que afecta a los términos de Artana, Eslida y Chóvar, donde los equipos buscan consolidar el perímetro del incendio y evitar nuevas reproducciones.
Los responsables del operativo consideran que la evolución registrada durante las últimas horas permite mantener el optimismo, aunque insisten en que el fuego continúa activo.
Última hora de los incendios en España, en directo: El perímetro del incendio alcanza los 160 kilómetros en Ávila
El incendio forestal de Ávila mantiene un perímetro de unos 160 kilómetros después de arrasar cerca de 50.000 hectáreas. Según el balance realizado por el delegado del Gobierno, durante la última jornada se han podido desarrollar buena parte de los trabajos previstos, aunque el fuego continúa activo.
Los equipos permanecen desplegados para consolidar el perímetro y evitar nuevas reproducciones. Las autoridades mantienen un seguimiento permanente de la evolución del incendio antes de tomar decisiones sobre el regreso de la población evacuada.
Última hora de los incendios en España, en directo: Aagesen pide máxima precaución por la nueva ola de calor
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha reclamado "mucha precaución" ante el riesgo "muy alto" de incendios forestales previsto para los próximos días, coincidiendo con el posible inicio de la cuarta ola de calor del verano.
La ministra ha advertido de que España afronta una situación "muy, muy, muy compleja", con ocho incendios activos en situación especial y especial preocupación por los fuegos de Ávila, Madrid y Toledo.
Aunque la evolución del domingo fue positiva, Aagesen ha insistido en mantener la prudencia y ha agradecido el trabajo de los equipos de extinción desplegados en todo el país.
Última hora de los incendios en España, en directo: Los testimonios reflejan el impacto del incendio en Castellón
El avance de las llamas ha dejado escenas de angustia entre los afectados por el incendio de la Vall d'Uixó. Algunos vecinos relatan cómo tuvieron que abandonar sus casas con apenas unos minutos de margen.
Everilda recuerda ese momento: "A mi marido le llegó y a salir corriendo". Juanma también describe la cercanía del fuego a su vivienda: "Estaba a 200 metros el fuego de casa. Está totalmente calcinado, valer no va a valer nada.". Los desalojados permanecen fuera de sus municipios mientras continúa el operativo de extinción.
Última hora de los incendios en España, en directo: Marlaska define el incendio de Ávila como el más grave de la historia
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido de la magnitud del incendio que afecta a la provincia de Ávila. Durante su intervención, calificó este episodio como uno de los más complejos registrados hasta la fecha y destacó el trabajo de los servicios de emergencia.
"Estamos como bien sabéis enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España", afirmó.
Última hora de los incendios en España, en directo: La previsión meteorológica da opciones para estabilizar el incendio de la Vall d'Uixó
La evolución del tiempo se ha convertido en uno de los factores clave para contener el incendio de Castellón. Los responsables del operativo confían en que el aumento de la humedad previsto para los próximos días facilite la estabilización del fuego, que sigue activo tras quemar más de 6.500 hectáreas. Mientras tanto, los medios de extinción mantienen los trabajos sobre los puntos con mayor actividad para consolidar el perímetro.
Última hora de los incendios en España, en directo: Castilla y León ejercerá la acusación por el incendio de Ávila
La Junta de Castilla y León se personará como acusación contra quien resulte responsable del incendio declarado en Ávila. Así lo ha anunciado el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, durante la visita al Puesto de Mando Avanzado junto a Pedro Sánchez.
El fuego ha arrasado unas 50.000 hectáreas y continúa movilizando un amplio dispositivo de emergencia. Paralelamente, la investigación tratará de esclarecer el origen del incendio y depurar posibles responsabilidades.
Última hora de los incendios en España, en directo: La UME y más de 400 efectivos intensifican el operativo contra el fuego
El dispositivo desplegado para combatir el incendio de la Vall d'Uixó mantiene un amplio despliegue de recursos terrestres y aéreos. Más de 400 efectivos trabajan junto a la Unidad Militar de Emergencias y 25 medios aéreos para frenar un incendio que ya supera las 6.500 hectáreas calcinadas.
Durante las últimas horas, las labores se han concentrado en reforzar el perímetro y evitar nuevos avances en los sectores con mayor actividad. Los responsables destacan la coordinación entre administraciones como uno de los factores que está permitiendo contener la evolución del fuego.
Última hora de los incendios en España, en directo: El viento ralentiza los avances en la extinción del incendio de Ávila
Las condiciones meteorológicas continúan siendo el principal obstáculo para controlar el incendio de Ávila. El viento dificulta el trabajo de los equipos de emergencia y obliga a adaptar continuamente la estrategia sobre el terreno.
Desde el operativo reconocen que la evolución resulta más lenta de lo esperado, aunque insisten en que la limitación no responde a la falta de medios. "Las circunstancias meteorológicas no nos acompañan en ningún momento", explican desde el dispositivo, que mantiene desplegados numerosos recursos para contener las llamas.
Última hora de los incendios en España, en directo: Los incendios obligan a mantener cortadas 43 carreteras en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón
Los incendios forestales que afectan a varios puntos del país mantienen cerradas al tráfico 43 carreteras secundarias en las provincias de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. La Dirección General de Tráfico ha pedido a los conductores que eviten desplazarse por las zonas afectadas, especialmente en la sierra oeste madrileña, y recomienda consultar el estado de las vías antes de iniciar cualquier viaje. Las restricciones afectan tanto a carreteras autonómicas como nacionales y buscan facilitar el trabajo de los servicios de emergencia, además de garantizar la seguridad de la población mientras continúan las labores de extinción de los incendios.
Última hora de los incendios en España, en directo: El incendio de la Vall d'Uixó sigue activo mientras avanzan las labores de extinción
Los equipos de extinción continúan combatiendo el incendio declarado en la Vall d'Uixó, que ya supera las 6.500 hectáreas calcinadas y un perímetro cercano a los 50 kilómetros. La prioridad sigue siendo proteger a la población, por lo que se mantienen los desalojos y confinamientos decretados.
Sobre el terreno trabajan más de 400 efectivos, apoyados por la UME y 25 medios aéreos. Los responsables del operativo consideran que, si las condiciones meteorológicas acompañan, el fuego podría quedar estabilizado en los próximos días. Pedro Sánchez acudirá este lunes a la zona afectada.
Última hora de los incendios en España, en directo: El Papa pide rezar por los afectados por los incendios de España y Francia
El papa León XIV ha lanzado un mensaje de apoyo a las personas afectadas por los incendios que golpean España y Francia. Tras el rezo del Ángelus celebrado en Castel Gandolfo, donde pasa estos días, el Pontífice se refirió a los fuegos como "devastadores" y pidió una oración tanto por quienes han tenido que hacer frente a sus consecuencias como por los equipos que trabajan en las labores de extinción.
Última hora de los incendios en España, en directo: La investigación descarta, por ahora, un origen natural del incendio
Las primeras líneas de investigación sobre el incendio de la Vall d'Uixó apuntan a que las llamas no se habrían originado por causas naturales. Así lo ha señalado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, mientras continúan las diligencias para esclarecer el inicio del fuego. El incendio permanece activo tras calcinar más de 6.500 hectáreas y obligar al desalojo de miles de personas. Paralelamente, los equipos de emergencia siguen centrados en contener el avance de las llamas y aprovechar la mejora prevista de las condiciones meteorológicas.
Última hora de los incendios en España, en directo: Mijares se convierte en uno de los puntos más delicados del incendio
La localidad de Mijares concentra buena parte de los esfuerzos del operativo desplegado en Ávila. Las llamas permanecen próximas al municipio y los equipos de emergencia trabajan para impedir que el fuego continúe avanzando hacia la población.
Durante las últimas horas, el dispositivo ha reforzado las labores en el suroeste del frente, considerado uno de los sectores con mayor actividad. La evolución del incendio dependerá en gran medida del comportamiento del viento, que sigue condicionando las tareas de extinción.
Última hora de los incendios en España, en directo: La UME y más de 400 efectivos intensifican el operativo contra el fuego
El dispositivo desplegado para combatir el incendio de la Vall d'Uixó mantiene un amplio despliegue de recursos terrestres y aéreos. Más de 400 efectivos trabajan junto a la Unidad Militar de Emergencias y 25 medios aéreos para frenar un incendio que ya supera las 6.500 hectáreas calcinadas.
Durante las últimas horas, las labores se han concentrado en reforzar el perímetro y evitar nuevos avances en los sectores con mayor actividad. Los responsables destacan la coordinación entre administraciones como uno de los factores que está permitiendo contener la evolución del fuego.
Última hora de los incendios en España, en directo: La unión de los incendios de Ávila y Madrid centra la preocupación del operativo
Los responsables de la extinción mantienen la atención puesta en la confluencia de los incendios de Ávila y Madrid, un escenario que durante días ha marcado la estrategia del dispositivo.
El delegado del Gobierno en Castilla y León ha confirmado que ambos fuegos ya han confluido, aunque ha señalado que la situación no es la misma que al inicio, cuando las llamas avanzaban con mayor intensidad. Los equipos continúan trabajando para consolidar el perímetro y evitar que el incendio gane fuerza en los sectores más comprometidos.
Última hora de los incendios en España, en directo: Madrid permite el regreso temporal de vecinos evacuados para recoger pertenencias
La situación del incendio en la Comunidad de Madrid deja una primera noticia positiva para parte de los afectados. Tras varios días de evacuaciones, las autoridades prevén autorizar desde este lunes el regreso temporal de muchos vecinos a sus viviendas para que puedan recoger enseres personales.
Solo en la región permanecen cerca de 30.000 personas desalojadas, después de la evacuación de la urbanización El Encinar del Alberche. Además, el operativo trabaja para facilitar el acceso de los ganaderos a las zonas afectadas con el fin de que puedan llevar alimento y agua a sus animales, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.
Última hora de los incendios en España, en directo: Miles de vecinos continúan desalojados por el incendio de Castellón
Las autoridades han decidido mantener los desalojos y confinamientos decretados por el incendio de la Vall d'Uixó al menos hasta la medianoche del lunes. La medida afecta a miles de personas que todavía no pueden regresar a sus viviendas mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para contener el avance del fuego.
Además de las evacuaciones, los vecinos confinados no pueden abandonar sus domicilios ni desplazarse fuera de sus municipios. El objetivo es garantizar la seguridad y facilitar el acceso de los medios de extinción a las zonas más comprometidas.
Última hora de los incendios en España, en directo: El incendio de Ávila ya es el mayor registrado en la historia de España
El incendio forestal de Ávila ha alcanzado una dimensión sin precedentes tras calcinar cerca de 50.000 hectáreas. Se trata ya del mayor fuego registrado en España, mientras los equipos de extinción continúan trabajando para contener su avance.
El perímetro supera los 160 kilómetros y la evolución sigue condicionada por el viento y las altas temperaturas. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre distintos frentes para evitar nuevas reproducciones y confían en que la mejora de las condiciones meteorológicas permita avanzar en las labores de control durante los próximos días.
Última hora de los incendios en España, en directo: Pedro Sánchez visitará la Vall d'Uixó tras el avance del incendio
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este lunes las zonas afectadas por el incendio de la Vall d'Uixó, donde continúan las labores de extinción.
El fuego ha quemado más de 6.500 hectáreas y mantiene evacuadas a miles de personas, además del confinamiento de varios municipios. Las autoridades esperan que la evolución meteorológica facilite la estabilización del incendio en los próximos días.
Última hora de los incendios en España, en directo: Incendio de Castellón: el fuego supera las 6.500 hectáreas y mantiene miles de evacuados
El incendio de la Vall d'Uixó continúa activo y ya ha arrasado más de 6.500 hectáreas, mientras el perímetro alcanza los 48 kilómetros. El operativo mantiene desalojadas a unas 16.000 personas y el confinamiento de varios municipios para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. Más de 400 efectivos, junto a 25 medios aéreos y la Unidad Militar de Emergencias, trabajan para contener las llamas.
Las previsiones meteorológicas permiten confiar en una estabilización en los próximos días. Además, la investigación apunta a que el origen del fuego no estaría relacionado con causas naturales. Pedro Sánchez visitará este lunes las zonas afectadas.
Última hora de los incendios en España, en directo: Iniciamos el directo
Buenos días, abrimos el minuto a minuto de los incendios de España para proporcionar toda la información en diretco.
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