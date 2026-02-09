Donald Trump carga contra Bad Bunny y su espectáculo en la Super Bowl: "Una afrenta a la grandeza de los Estados Unidos"

Un año el espectáculo del descanso de la Super Bowl, esta vez a cargo de Bad Bunny, marcó uno de los momentos televisivos del año en Estados Unidos y en medio mundo. El cantante e interprete puertoriqueño realizó una oda a Latinoamérica, con una puesta en escena cargada de referencias a su Puerto Rico natal en la que reafirmó sobre el escenario más estadounidense su dominio absoluto de la herencia hispana en Estados Unidos.

"¡Qué rico es ser latino!" fue el grito de guerra de Bad Bunny en su ya histórica actuación en el estadio Levi's de Santa Clara

Fue una actuación con un poderoso mensaje del poder latino y de una América unida en un momento social tenso en los Estados Unidos, con entrega de su premio Grammy a un niño que interpretaba a Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años que fue detenido por los ICE, una clara crítica a Donald Trump y su política migratoria.

Trump estalla contra Bad Bunny: "Absolutamente terrible"

El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, cargó duramente contra Bad Bunny y su espectáculo en la Super Bowl, tildando el show de "absolutamente terrible" y "uno de los peores de la historia".

"El espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven de todo Estados Unidos y de todo el mundo", señaló el republicano en sus redes sociales.

"Este show es una bofetada en la cara para nuestro país, que establece nuevos estándares y récords cada día, ¡incluyendo el mejor mercado de valores y los mejores planes de jubilación de la historia! No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real", denunció el presidente de Estados Unidos.

Por último, Donald Trump aseguró que la NFL "debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de inicio. ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!"