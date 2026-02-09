Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Super Bowl

Donald Trump carga contra Bad Bunny y su espectáculo en la Super Bowl: "Una afrenta a la grandeza de los Estados Unidos"

El presidente de los Estados Unidos estalla contra Bad Bunny por su espectáculo en la Super Bowl.

Bad Bunny y Donald Trump

Super Bowl 2026 con Bad Bunny. Cortesia Apple Music Super Bowl | Antena 3 Noticias

Publicidad

Un año el espectáculo del descanso de la Super Bowl, esta vez a cargo de Bad Bunny, marcó uno de los momentos televisivos del año en Estados Unidos y en medio mundo. El cantante e interprete puertoriqueño realizó una oda a Latinoamérica, con una puesta en escena cargada de referencias a su Puerto Rico natal en la que reafirmó sobre el escenario más estadounidense su dominio absoluto de la herencia hispana en Estados Unidos.

"¡Qué rico es ser latino!" fue el grito de guerra de Bad Bunny en su ya histórica actuación en el estadio Levi's de Santa Clara

Fue una actuación con un poderoso mensaje del poder latino y de una América unida en un momento social tenso en los Estados Unidos, con entrega de su premio Grammy a un niño que interpretaba a Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años que fue detenido por los ICE, una clara crítica a Donald Trump y su política migratoria.

Trump estalla contra Bad Bunny: "Absolutamente terrible"

El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, cargó duramente contra Bad Bunny y su espectáculo en la Super Bowl, tildando el show de "absolutamente terrible" y "uno de los peores de la historia".

"El espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven de todo Estados Unidos y de todo el mundo", señaló el republicano en sus redes sociales.

"Este show es una bofetada en la cara para nuestro país, que establece nuevos estándares y récords cada día, ¡incluyendo el mejor mercado de valores y los mejores planes de jubilación de la historia! No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real", denunció el presidente de Estados Unidos.

Por último, Donald Trump aseguró que la NFL "debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de inicio. ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Semifinales Copa del Rey 2026: Atlético - Barcelona y Athletic Club - Real Sociedad

Trofeo de la Copa del Rey en el escenario antes del sorteo

Publicidad

Deportes

Los jugadores de Seattle Seahawks levantan el trofeo Vince Lombardi en el Levi's Stadium de Santa Clara, California

Los Seattle Seahawks frenan a los Patriots y se coronan en la LX Super Bowl

Bad Bunny y Donald Trump

Donald Trump carga contra Bad Bunny y su espectáculo en la Super Bowl: "Una afrenta a la grandeza de los Estados Unidos"

Novak Djokovic durante la final del Open de Australia

La inexplicable opinión de Mouratoglou sobre Djokovic: "No gana el 25º Grand Slam porque no está motivado"

Bad Bunny en la Superbowl
Superbowl

Bad Bunny transforma el escenario de la Superbowl en una oda a Latinoamérica: "¡Qué rico es ser latino!"

Álvaro Carreras celebra su gol ante el Valencia
LaLiga

Carreras desatasca al Madrid y Mbappé sentencia a un Valencia que sigue a la deriva (0-2)

Salto desde el Fitz Roy
Salto BASE

Tres saltadores rusos realizan un descenso histórico sobre el Fitz Roy: volaron a 250km/h

Un grupo de saltadores BASE, apodados como Dirty Climbers, realizaron el primer salto documentado desde el Fitz Roy tras escalar durante tres días la exigente ruta Royal Flush. La hazaña, inédita en la Patagonia argentina

Pierre Wolnik, saltador fallecido en el Mont Blanc
Accidente mortal

Muere Pierre Wolnik, bicampeón del mundo de vuelo libre, a los 37 años tras no abrirse su paracaídas

El francés saltó del helicóptero pero su traje aéreo no se abrió. Ha sucedido en el Mont Blanc.

Carlos Alcaraz durante el Open de Australia 2026

El mayor elogio de un histórico entrenador a Carlos Alcaraz: "Es lo mejor que le ha pasado al tenis en los últimos años"

La espeluznante caída de Lindsey Vonn

Espeluznante caída de Lindsey Vonn nueve días después de romperse el ligamento: trasladada en helicóptero entre gritos de dolor

Sinner y Alcaraz saludándose durante las ATP Finals 2025

La leyenda del tenis que compara al Big Three con Alcaraz y Sinner: "Carlos está a otro nivel pero comete muchos más errores..."

Publicidad