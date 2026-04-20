El incendio de un vehículo provoca el corte de la A3 a la altura de Honrubia sentido Madrid

Impactante imagen la que la DGT ha publicado en sus redes sociales para informar de que la A-3 a la altuta de Honrubia está totalmente cortada en sentido Madrid. La causa es el incendio de un vehículo, pero por el momento no se tiene más información. Las retenciones son ya de más de 2 kilómetros.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el incendio de un vehículo en la A3 y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad del corte de la A3 a la altura de Honrubia sentido Madrid en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

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