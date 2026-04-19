Volvió a ocurrir: pitos al himno de España antes de la final de Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad

Ha vuelta a pasar. El himno de España sonó este sábado en La Cartuja en la final de la Copa del Rey entre división de opiniones de los aficionados del Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que recibieron con ovaciones y pitos al rey Felipe VI entre los sonidos de una atronadora megafonía.

Un sector del público abucheó el símbolo nacional justo antes de arrancar el Atlético de Madrid-Real Sociedad en el estadio sevillano. Mientras una parte de la grada pitaba, otra respondió rechazando ese gesto y mostrando banderas españolas.

Antes de la llegada del monarca, los cánticos de 'Viva España' fueron replicados con pitos desde las gradas blanquiazules, aunque en ese momento la megafonía salió al quite por vez primera.

La grada colchonera estaba ocupada por una gigantesca bandera de España y la realista, por la imagen del fallecido Aitor Zabaleta, asesinado en los aledaños del estadio Vicente Calderón de Madrid en una reyerta por ultras atléticos, bajo una ikurriña.

El rey accedió al palco poco después de la salida de los jugadores de ambos equipo al césped, lo que se tradujo en una atronadora ovación general confundida con los pitos y el sonido de la megafonía.

Críticas del PP

El Partido Popular ha calificado la pitada como "el desahogo acomplejado de unos pocos que desprecian a su país" y pide que los símbolos se respeten "aunque no los sientas como propios".

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