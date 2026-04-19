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Muere Mara Flávia Araújo, triatleta e influencer brasileña: tragedia en el Ironman de Texas

Los buzos recuperaron su cadáver de un lago tras desaparecer en el agua en plena prueba de natación.

La triatleta e influencer Mara Fl&aacute;via Ara&uacute;jo

La triatleta e influencer Mara Flávia AraújoRedes

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El Memorial Hermann Ironman de Texas quedó marcado este fin de semana por la muerte de la triatleta e influencer brasileña Mara Flávia Araújo, de 38 años, durante la competición.

El suceso ocurrió en el segmento de natación, en las aguas del Lake Woodlands (EE.UU.), donde Araujo desapareció. Los equipos de rescate no pudieron hacer nada por salvar su vida y su cuerpo fue hallado horas después, según confirmó la organización.

"Estamos tristes por confirmar la muerte de una participante en la prueba durante la parte de natación en el triatlón Ironman Texas de hoy. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos y les ofrecemos nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles. Agradecimiento a los servicios de emergencia por su rápida intervención", comunicó la organización en un comunicado.

"Otro día de trabajo"

Horas antes de la prueba, Araujo había compartido un mensaje en redes sociales en el que mostraba su entusiasmo. "Otro día de trabajo", escribió en Instagram.

La triatleta, que también había trabajado como locutora de radio y DJ, encontró en el triatlón una vía de superación personal tras un problema de salud previo.

La autopsia tratará de esclarecer las causas de la muerte, aunque se baraja la posibilidad de un problema médico durante la prueba. Personas cercanas apuntan a que no se encontraba en plenas condiciones físicas.

"Estaba debilitada por la gripe"

"Ella estaba enferma antes del viaje, no se encontraba bien. Mi esposa y yo hablamos con ella para decirle que estaba demasiado débil para esta carrera, aunque hace un par de días, cuando hablamos con ella, insistió en que estaba bien. Estaba debilitada por la gripe, pero seguía entrenando duro. Todavía no puedo creer lo que ha pasado", explicó su amigo Luis Taveira.

El Memorial Hermann Ironman Texas, donde tuvo lugar la tragedia, es uno de los triatlones más exigentes de la región y no es la primera vez que se reporta la muerte de un participante durante la competencia.

Según los organizadores, la seguridad es una prioridad, si bien las condiciones en el lago Woodlands presentaron desafíos significativos para los equipos de rescate en esta edición.

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