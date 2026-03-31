Feliciano López, sobre Carlos Alcaraz: "Tiene un extra que los demás no tienen y es que..."

Feliciano López, extenista y director del Mutua Madrid Open, ha repasado la actualidad del tenis en los micrófonos de Radio Nacional de España, donde se ha referido a la reciente derrota de Carlos Alcaraz en el Miami Open y el momento que protagonizó el murciano en plena pista, desesperado ante Sebastián Korda. El extenista toledano considera que el jugador de El Palmar juega con una presión extra al resto de tenistas porque "cada día tiene que ganar", algo que es "muy difícil de aceptar primero y de poder llevarlo a cabo todos los días durante tantos años".

"Carlos tiene un extra que los demás no tienen y es que cada día tiene que ganar. Todos los días que se levanta a competir, tiene la obligación de ganar porque es el mejor. Eso es muy difícil de aceptar primero y de poder llevarlo a cabo todos los días durante tantos años. Tenemos que ponernos en la piel de Alcaraz, que tiene una cantidad de presión increíble porque la exigencia y los resultados le hacen tener que llevar una mochila que pesa mucho", reflexionó Feliciano López en RNE.

Respecto al momento de frustración en pleno segundo set ante Korda, Feliciano López no se sorprendió tanto al recordar que Alcaraz es un jugador que "para bien o para mal, es expresivo y manifiesta lo que piensa en una pista".

"El tenis es un deporte rutinario, monótono, donde todas las semanas pasa lo mismo. Ves a la misma gente, vas a los mismos sitios, juegas en los mismos clubes, mismos hoteles... Me sorprendió por el momento, porque está viviendo un momento increíble", apuntó Feliciano López.

"Si le conoces un poco a Carlos, no te sorprende tanto. Carlos es una persona que, para bien o para mal, es expresivo y manifiesta lo que piensa en una pista compitiendo, en una conversación privada o en una rueda de prensa. Abiertamente habla sin tapujos y dice lo que piensa. A mí me encanta la gente así, que va de frente dice lo que piensa", añadió el ganador de siete títulos ATP.

"Carlos es un jugador mucho más estable, mentalmente mucho más consistente, con prácticamente ninguna laguna durante los partidos. Entiendo que para mucha gente ver al número uno del mundo gritar a su entrenador, 'me quiero ir a casa', puede resultar chocante. Pero si lo pones en el contexto y conoces un poco al protagonista, a lo mejor no lo ves tan raro", subrayó Feliciano López.

Respecto a la separación de Juan Carlos Ferrero, el extenista de Toledo opina que Alcaraz ha manejado la situación con mucha madurez.

"He visto cómo lo ha manejado y me he dado cuenta de que es un fenómeno a todos los niveles, y que cuando la gente habla de sus debilidades a nivel mental, no estoy para nada de acuerdo, porque un chico de 22 años que maneja una situación como esa. Habla de su madurez en primer lugar y de la capacidad de aceptar las cosas y las piedras que pueda haber en su camino durante su carrera", reflexionó Feliciano López.

"Me encantaría ver una final Alcaraz - Sinner en Madrid"

Respecto al Mutua Madrid Open, que este año se jugará entre el 22 de abril y el 3 de mayo, Feliciano López admitió que le encantaría ver una final entre Sinner y Alcaraz.

"El año pasado tuvimos la mala suerte de que Carlos se lesionó en Barcelona y Sinner estaba justo terminando su sanción. Tenemos muchas ganas de recibir a los dos. Obviamente esa final a mí me encantaría verla en Madrid. Aquí ya hemos visto lo mejor de lo mejor con Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal", recordó Feliciano López.

El director del Mutua Madrid Open también explicó que Novak Djokovic ha manifestado su intención de ir a Madrid y así se lo ha hecho saber.

"Obviamente el calendario de Djokovic es el que es. Tiene la capacidad de jugar poquísimo, y aún así estar peleando por los grandes títulos con casi 40 años. Pero creo que dentro de la temporada de tierra, Madrid es una de sus prioridades, después de Roland Garros. Si todo va bien lo tendremos en Madrid", apuntó Feliciano López.