Lista de España para el Mundial 2026, streaming en directo: última hora con los 26 futbolistas de Luis de la Fuente

El portero Joan García, los defensas Marc Pubill y Eric García y el atacante Víctor Muñoz forman parte de la lista de Luis de la Fuente, seleccionador español, con vistas al Mundial que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá y en el que España debutará el día 15 de junio contra Cabo Verde.

Una convocatoria en la que aparecen tanto Lamine Yamal como Nico Williams. Ambos han acabado la temporada con sendas lesiones musculares e incluso podrían perderse el estreno de España en el Mundial, pero Luis de la Fuente cuenta con ellos confiando en que sean importantes en el torneo tras su recuperación.

La convocatoria de 26 futbolistas

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabían Ruiz (París Saint-Germain), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atlético de Madrid)

Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferrán Torres (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Nico Williams (Athletic Club) y Víctor Muñoz (CA Osasuna).

De la Fuente ve a España "capaz de ganar el Mundial"

Tras dar la lista, Luis de la Fuente aseguró que ve a su equipo "capaz de ganar el Mundial" de este verano, que están entre "los favoritos", pero que eso "no garantiza nada".

"Lo digo claramente. ¿Estamos entre lo favoritos? Sí. ¿Somos capaces de ganar el Mundial? Sí. Pero esto no garantiza nada. Hay selecciones con nuestro nivel o diferente. Francia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Portugal... son tan candidatas como nosotros. Tenemos ilusión por pelear por lo máximo. Pero en fútbol, incluso siendo superior, puedes perder", señaló en rueda de prensa tras anunciar su lista de convocados.

Fechas de España y calendario del Mundial

España arrancará su concentración el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y disputará dos amistosos antes del Mundial: el 4 de junio ante Irak en La Coruña y el 9 de junio frente a Perú en Puebla (México).

El debut de la selección española en el Mundial tendrá lugar el lunes 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos). España jugará su segundo partido de la fase de grupos el domingo 21 de junio ante Arabia Saudí. Los de Luis de la Fuente cerrarán la primera fase del Mundial ante Uruguay el viernes 26 de junio.

Las eliminatorias del Mundial 2026 comenzarán el domingo 28 de junio, con la disputa de la ronda de 1/16 de final (del 28 de junio al 3 de julio). Los octavos de final se disputarán los días 4, 5, 6 y 7 de julio. La ronda de cuartos de final está programada para los días 9, 10 y 11 de julio.

Las semifinales se disputarán el martes 14 y miércoles 15 de julio. Por último, la final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

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