Selección española
Lista de España para el Mundial 2026, streaming en directo: última hora con los 26 futbolistas de Luis de la Fuente
Lista de la Selección Española para el Mundial 2026: sigue aquí en directo el anuncio y la comparecencia de Luis de la Fuente.
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El portero Joan García, los defensas Marc Pubill y Eric García y el atacante Víctor Muñoz forman parte de la lista de Luis de la Fuente, seleccionador español, con vistas al Mundial que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá y en el que España debutará el día 15 de junio contra Cabo Verde.
Una convocatoria en la que aparecen tanto Lamine Yamal como Nico Williams. Ambos han acabado la temporada con sendas lesiones musculares e incluso podrían perderse el estreno de España en el Mundial, pero Luis de la Fuente cuenta con ellos confiando en que sean importantes en el torneo tras su recuperación.
La convocatoria de 26 futbolistas
Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona).
Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).
Centrocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabían Ruiz (París Saint-Germain), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atlético de Madrid)
Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferrán Torres (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Nico Williams (Athletic Club) y Víctor Muñoz (CA Osasuna).
De la Fuente ve a España "capaz de ganar el Mundial"
Tras dar la lista, Luis de la Fuente aseguró que ve a su equipo "capaz de ganar el Mundial" de este verano, que están entre "los favoritos", pero que eso "no garantiza nada".
"Lo digo claramente. ¿Estamos entre lo favoritos? Sí. ¿Somos capaces de ganar el Mundial? Sí. Pero esto no garantiza nada. Hay selecciones con nuestro nivel o diferente. Francia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Portugal... son tan candidatas como nosotros. Tenemos ilusión por pelear por lo máximo. Pero en fútbol, incluso siendo superior, puedes perder", señaló en rueda de prensa tras anunciar su lista de convocados.
Fechas de España y calendario del Mundial
España arrancará su concentración el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y disputará dos amistosos antes del Mundial: el 4 de junio ante Irak en La Coruña y el 9 de junio frente a Perú en Puebla (México).
El debut de la selección española en el Mundial tendrá lugar el lunes 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos). España jugará su segundo partido de la fase de grupos el domingo 21 de junio ante Arabia Saudí. Los de Luis de la Fuente cerrarán la primera fase del Mundial ante Uruguay el viernes 26 de junio.
Las eliminatorias del Mundial 2026 comenzarán el domingo 28 de junio, con la disputa de la ronda de 1/16 de final (del 28 de junio al 3 de julio). Los octavos de final se disputarán los días 4, 5, 6 y 7 de julio. La ronda de cuartos de final está programada para los días 9, 10 y 11 de julio.
Las semifinales se disputarán el martes 14 y miércoles 15 de julio. Por último, la final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.
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"Calidad, humanidad y competitividad"
Las tres palabras que según De la Fuente definen su convocatoria.
"Si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo"
Preguntado por las lesiones explica el seleccionador que jugarán en el debut de España los mejores jugadores que considere y que es normal arriesgar en una Copa del Mundo.
Se cansa de las preguntas sobre Joan García: "¿Por qué no hablamos de David Raya?"
De la Fuente pide tranquilidad a los periodistas sobre su decisión de cara a la portería en la próxima Copa del Mundo.
Revela que habló con Álex Remiro: "Lo entendió perfectamente"
De la Fuente mantuvo un charla con el portero de la Real Sociedad para explicarle su ausencia de la convocatoria.
"La lista estaba casi hecha desde hace meses", dice De la Fuente
Aprovecha para tener un recuerdo para Fermín, apartado del Mundial por lesión.
Tiene unas palabras de agradecimiento para Carvajal y Morata
"No se ha terminado su ciclo, han dejado un legado imborrable. Capitanearon con letras mayúsculas. Pero los Rodrigo, Unai u Oyarzabal están perfectamente preparados, son igual que ellos".
Contactar con quienes no van ha sido "la parte más dura y fea"
"La vida no regala a nadie nada, hay que seguir trabajando todos, pero muy agradecido por todo el trabajo que han hecho con nosotros. No es un adiós, es un hasta pronto", explica De la Fuente.
De la Fuente: "Pelearemos por todo"
Tiene claro el de Haro que España puede conseguir su segunda estrella, pero que la competencia será feroz por el título: "Hay que hacer las cosas muy bien".
"Solo hablamos de Unai y Joan... pero tenemos a 3 de los mejores"
Nueva pregunta sobre los porteros... El riojano cree que tiene a los mejores porteros de cara al Mundial.
"Veremos la final de la Champions todos juntos"
Desea suerte a los futbolistas de PSG y Arsenal implicados en la final de la Liga de Campeones que se disputará en Budapest el próximo sábado.
Ningún jugador del Real Madrid: "No miro la procedencia"
Luis de la Fuente resta importancia al hecho insólito de que ningún futbolista blanco esté en la lista del Mundial.
Cree que podrá disponer de todos para el primer partido
Sale al paso de las dudas con la situación de Lamine Yamal y otros jugadores: "Contaremos con ellos cuando lo veamos oportuno, pero creo que estarán para el primer partido... y si no, llegarán al segundo", explica Luis de la Fuente.
"Satisfecho y tranquilo" con su lista de jugadores
No quiere hablar de ausencias y destaca por ejemplo el rendimiento de Eric García y Pubill: "Ya les conozco de antes, van a estar perfectamente integrados rápidamente con nosotros".
De la Fuente: "Tenemos a los mejores porteros del mundo"
Se muestra satisfecho el seleccionador con su lista y dice que tiene tres porteros con una solvencia y una calidad extraordinaria. Álex Remiro se quedó fuera en detrimento de Joan García.
Los jugadores de apoyo para el partido contra Irak en La Coruña
De la Fuente contará para ese amistoso también con otros 9 jugadores para ayudarle a preparar la previa del Mundial: Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martin, Turrientes y Javi Guerra.
Luis de la Fuente: "La palabra es ilusión"
Así ha anunciado España su convocatoria para el Mundial, con la presencia del rey Felipe VI:
¡ESTA ES LA LISTA COMPLETA DE ESPAÑA!
Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan García
Defensas: Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Laporte, Pubill, Eric García, Marcos Llorente, Porro
Centrocampistas: Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodrigo, Álex Baena, Merino
Delanteros: Oyarzabal, Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz, Lamine Yamal
El rey Felipe VI 'ayuda' a De la Fuente con la lista
Genial vídeo para dar a conocer la convocatoria de la selección española para el Mundial: "Cuando juega la selección jugamos todos".
Jesús Navas, el encargado de desvelar a los 26
El legendario jugador del Sevilla y la selección española aparece en el escenario para dar a conocer a los 26 elegidos: "Estar ahí es lo más grande". Navas va a iniciar la cuenta atrás y conocer la lista de España.
"Es la lista de todo un país", asegura Rafael Louzán
"Gracias a los millones de españoles que nos vais a seguir". Destaca el presidente de la RFEF la ilusión de todo el país de cara a la Copa del Mundo.
"De la Fuente es una persona tranquila y sencilla, todo su staff trabaja para lograr la mejor lista posible", señala Louzán.
Rafael Louzán, presidente de la RFEF, toma la palabra
Ya está todo listo en el Espacio Movistar del emblemáticoEdificio Telefónica de Madrid, situado en la calle Gran Vía 28.
¡VAMOS YA CON LA LISTA DE ESPAÑA!
Llega el momento... Luis de la Fuente va a dar ya a conocer a los 26 futbolistas que representarán a la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Moleiro emerge como posible sorpresa ofensiva
La principal duda en ataque está en el extremo izquierdo. La lesión de Ander Barrenetxea ha dejado abierta una vacante que se disputan Víctor Muñoz y Alberto Moleiro. El jugador del Villarreal, con 10 goles y 6 asistencias esta temporada, gana enteros tras convertirse en una pieza clave de un equipo clasificado para la próxima Champions.
Gavi gana opciones pese a su escasa participación
En el centro del campo, la ausencia de Fermín abre la puerta a Gavi, que podría entrar en la lista pese a haber disputado solo 13 partidos esta temporada. Carlos Soler y Pablo Fornals también se juegan un sitio en una medular donde Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián, Dani Olmo y Mikel Merino parecen intocables.
Dos plazas en defensa mantienen abierta la pelea
La defensa también deja varias dudas por resolver. Con Aymeric Laporte y Pau Cubarsí como nombres prácticamente fijos en el eje de la zaga, futbolistas como Dean Huijsen, Cristhian Mosquera, Eric García, Marc Pubill, Robin Le Normand y Dani Vivian pelean por las últimas plazas disponibles.
Joan García llama a la puerta de la selección
La primera gran incógnita de la lista estará en la portería. Unai Simón y David Raya tienen asegurada su presencia, mientras que Joan García gana cada vez más fuerza para entrar en la convocatoria en detrimento de Álex Remiro, que podría quedarse fuera tras perder peso en los últimos meses.
El calendario de la fase final mundialista
Las eliminatorias del Mundial 2026 comenzarán el domingo 28 de junio, con la disputa de la ronda de 1/16 de final (del 28 de junio al 3 de julio). Los octavos de final se disputarán los días 4, 5, 6 y 7 de julio. La ronda de cuartos de final está programada para los días 9, 10 y 11 de julio.
Las semifinales se disputarán el martes 14 y miércoles 15 de julio. Por último, la final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.
¿Habrá alguna sorpresa en la lista final de Luis de la Fuente?
"Es posible que vaya a venir algún jugador que no ha venido antes", desveló De la Fuente en una entrevista en 'El Camino de Mario'. El seleccionador no descartó alguna sorpresa en la lista de 26 futbolistas. Lo que sí confirmó es que habrá tres porteros.
¿Cuándo debuta la Roja en el Mundial?
El debut de la selección española en el Mundial tendrá lugar el lunes 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos).
España jugará su segundo partido de la fase de grupos el domingo 21 de junio ante Arabia Saudí.
Los de Luis de la Fuente cerrarán la primera fase del Mundial ante Uruguay el viernes 26 de junio.
La prelista completa de Luis de la Fuente con 55 jugadores
- Porteros: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro, Joan García, Robert Sánchez y Leo Román.
- Defensas: Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pedro Porro, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Cristhian Mosquera, Dani Vivian, Eric García, Marc Pubill, Pau Torres, Fran García, Víctor Gómez y Óscar Mingueza.
- Centrocampistas: Rodri, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Martín Zubimendi, Carlos Soler, Fermín López, Pablo Fornals, Álex Baena, Marcos Llorente, Mikel Merino, Pablo Barrios, Aleix García y Gorrotxa.
- Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams, Ferran Torres, Borja Iglesias, Yéremy Pino, Ander Barrenetxea, Víctor Muñoz, Alberto Moleiro, Ansu Fati, Gonzalo, Toni Martínez, Jorge de Frutos, Jesús Rodríguez y Carlos Espí.
¿Cuándo se concentra España?
La concentración de la Roja dará comienzo el próximo sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, quedando los internacionales citados a partir de las 17:00 horas.
Amistosos ante Irak y Perú
Más tarde Luis de la Fuente también notificará los jugadores de apoyo que jugarán con la Selección en el amistoso ante Irak que se jugará en Riazor el próximo 4 de junio.
Además, tras ese encuentro, España disputará un segundo encuentro amistoso contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México) el día 8 de junio.
Lista de España para el Mundial 2026 en directo
¡Llegó el día! Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, dará hoy lunes 25 de mayo la lista definitiva de cara al Mundial 2026 que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.
La lista con los 26 jugadores que acudirán a la cita mundialista se hace oficial a las 12:30 horas en el Espacio Movistar del emblemáticoEdificio Telefónica de Madrid, situado en la calle Gran Vía 28.
Sigue con nosotros el anuncio y la lista de España para la próxima Copa del Mundo en la web de Antena 3 Deportes. Te contamos también todas las reacciones en directo. ¡Gracias por acompañarnos!
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