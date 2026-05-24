Así opera la flota fantasma de Putin para esquivar las sanciones internacionales

Francia ha interceptado lo que ha llamado "un petrolero en la sombra". El país galo sospecha que el buque navegaba con bandera falsa para ocultar su origen ruso. Denuncia que se trata de una de las piezas de la llamada "flota fantasma" de Putin; un entramado opaco de empresas pantalla y fideicomisos que permite mover petróleo ruso y esquivar las sanciones internacionales.

Se trata de cientos de barcos que maniobran al margen de los controles, cambiando de nombre y de bandera. Incluso apagan el sistema de identificación para dificultar su rastreo. Muchos utilizan buques viejos, en mal estado, calificados de "chatarra flotante" por los expertos, que, además, se preocupan por el riesgo medioambiental.

Los socios europeos denuncian que esta red permite mantener las exportaciones de crudo ruso y seguir financiando así la guerra en Ucrania. Por ello, Zelenski insiste en aumentar la presión sobre Moscú y limitar tanto el comercio de petróleo ruso como el uso que se hace de estos petroleros.

Además de Europa, Kiev también ha puesto a estos barcos en su punto de mira y Zelenski ha asegurado haber desactivado algunos en distintos ataques. Por su parte, la Armada española vigila cada semana unos 50 buques vinculados a la flota fantasma, especialmente en zonas como Finisterre, Gibraltar o Canarias. En algunos casos no se usarían solamente como medio de transporte, ya que los expertos alertan de que ciertos mercantes podrían utilizarse también para espionaje o simplemente para el sabotaje de cables submarinos. Por eso, las flotas fantasma se han convertido en una preocupación más allá del petróleo.

Al menos cuatro muertos y más de 80 heridos en un nuevo ataque contra Kiev

Kiev ha amanecido este domingo bombardeada intensamente como respuesta a un ataque ucraniano contra un liceo en una región ocupada por Moscú. El ataque, en el que se han empleado de forma combinada misiles balísticos y drones, se ha saldado con al menos cuatro muertos y un total de 83 heridos en la capital y en sus inmediaciones. Periodistas de la AFP en Kiev escucharon varias series de explosiones que hicieron temblar los edificios la madrugada de este domingo, en un ataque en el que se emplearon 600 drones y 90 misiles, según la Fuerza Aérea ucraniana.

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