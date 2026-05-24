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Muere Gabriel Ganley, conocido influencer fitness en su apartamento en Brasil

Había participado hace dos meses en una competencia, de las más importantes de su carrera.

Gabriel Ganley, influencer fitness brasile&ntilde;o

Gabriel Ganley, influencer fitness brasileño@ganleygabriel

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Lucía Hernández
Publicado:

Este sábado, 23 de mayo, el fisicoculturista e influencer brasileño Gabriel Ganley fue encontrado sin vida, a los 22 años, dentro de su apartamento en São Paulo (Brasil). Hacía dos meses que había participado en un campeonato de fisicoculturismo.

Fue la marca deportiva 'Integralmédica', una de las compañías con las que colaboraba Ganley, quien comunicó su muerte a través de sus redes sociales. La empresa compartió un mensaje en el que aludieron al creador de contenido como su "eterno Bbzinho".

"Ganley dejó huella allá donde fue. Su carisma, su presencia y su pasión por la vida permanecerán vivos en la memoria de todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo y caminar a su lado. En este momento de profunda tristeza, nos unimos en oración y solidaridad con la familia de nuestro pequeño y con Integralmedica. ¡Descansa en paz, Ganley!", publicó la marca en su cuenta de Instagram.

Causa de su muerte

Por el momento, no existe una causa oficial de la muerte de Ganley confirmada por su familia. Sin embargo, el medio 'The Economic Times' indicó que podría ser por hipoglucemia (nivel de azúcar bajo en la sangre).

Por otra parte, en 2025, el joven habló públicamente sobre el uso de sustancias para mejorar su rendimiento físico. También comentó que se había retirado durante un tiempo de algunas competiciones tras pasar por una neumonía.

Gabriel Ganley, influencer fitness

Ganley centraba su contenido en documentar sus entrenamientos, rutinas de gimnasio y preparación para competencias de culturismo. Era conocido bajo el sobrenombre de "Bbzinho" y acumulaba millones de visualizaciones gracias a su transformación física. Contaba con 1.7 millones de seguidores en Instagram y más de un millón en TikTok.

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