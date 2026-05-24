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ESTRECHO DE ORMUZ

EEUU e Irán avanzan hacia un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz

Marco Rubio, ha confirmado que en las últimas 48 horas se han producido avances relevantes gracias al trabajo conjunto con los aliados del Golfo.

Estrecho de Ormuz

EEUU e Irán avanzan hacia un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz | EFE

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Marta Alarcón
Publicado:

La posible reapertura del Estrecho de Ormuz, marca un nuevo giro en la crisis diplomática y energética que ha mantenido en tensión a Oriente Medio durante las últimas semanas. Estados Unidos e Irán habrían avanzado de forma significativa en las negociaciones celebradas durante la noche de este sábado, según fuentes próximas a las conversaciones, mientras la Casa Blanca asegura que podría haber "buenas noticias" en las próximas horas.

Aunque todavía no se conocen los detalles concretos del acuerdo, varios dirigentes estadounidenses han dejado entrever que ambas partes estarían cerca de "alcanzar un entendimiento", que permitiría garantizar nuevamente el tránsito marítimo, por una de las rutas comerciales más importantes del planeta.

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo reuniones con líderes de distintos países del Golfo Pérsico para abordar la situación regional y tratar de desbloquear el conflicto. Tras los encuentros, el mandatario afirmó que "las cosas se están moviendo en una dirección positiva", y aseguró que el Estrecho de Ormuz "volverá a abrirse muy pronto".

"Hemos avanzado en algo en las últimas 48 horas"

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha confirmado que en las últimas 48 horas se han producido avances relevantes gracias al trabajo conjunto con los aliados del Golfo. "Hemos avanzado algo en las últimas 48 horas trabajando con nuestros socios del Golfo en un esquema que, si tiene éxito, podría dejarnos con un estrecho abierto, sin peajes", ha declarado.

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos estratégicos más sensibles del comercio internacional. Por sus aguas transita cerca del 20% del petróleo que se consume en el mundo, además de grandes cantidades de gas natural licuado. Cualquier bloqueo o amenaza sobre esta vía marítima, tiene un impacto inmediato sobre los mercados energéticos y el precio del crudo.

La posibilidad de una reapertura estable, ha generado cierto optimismo en los mercados internacionales, que esperan una reducción de la tensión militar y una mayor estabilidad en el suministro energético global. Sin embargo, Washington mantiene la cautela y evita hablar todavía de un acuerdo definitivo, mientras continúan las conversaciones diplomáticas con Teherán.

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