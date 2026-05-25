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Cultura

Un concierto de pesadilla

Pesadilla en la zona VIP del concierto de Bad Bunny en Barcelona: "¡Esto es inhumano! ¡No podemos respirar!"

Un influencer graba las condiciones en las que tienen que ver uno de los conciertos de Bad Bunny en Barcelona. En el vídeo se puede ver como no tienen espacio para moverse e incluso afirman que "nos cuesta respirar".

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Pesadilla en un concierto de Bad Bun | A3N

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Daniel Herrero
Publicado:

Lo que parecía que iba a ser el concierto de su vida, se ha acabado convirtiendo en una auténtica pesadilla. En el vídeo se produce una secuencia de película: "¡Esto es inhumano! ¡No podemos respirar!". Así comenzaba el vídeo de un 'influencer' en el que se queja del poco espacio que tienen. Asegura que "no podemos movernos, no podemos hacer nada. Está sonando Bad Bunny ahí y me encanta, pero no puedo moverme".

Enlatados

Es la polémica de uno de los conciertos de Bad Bunny en Barcelona, justo cuando acaba de comenzar su gira por Europa. Todo ha ocurrido en la zona del VIP 4, que se encuentra al lado de la famosa casita de Bad Bunny y por el que algunos han llegado a pagar hasta 600 euros. Allí, se puede ver como cientos de personas están enlatadas, sin espacio para moverse y mucho menos poder bailar.

Situación crítica

En ese momento, quienes se encontraban en esa zona, comenzaron a sentir miedo: "Pensábamos que en algún momento nos iban a aplastar contra la valla, nos iban a chafar y teníamos miedo”. El caos se empezó a apoderar de ellos y se les puede escuchar “Es que no podemos hacer nada, yo me piro". Justo ahí, empiezan una discusión con los miembros de seguridad: "No se puede saltar tío. No se puede saltar aquí dentro. Te abrimos pasillo y sales, no se te ocurra saltar aquí". Mientras la situación se tensa, el autor del vídeo contesta agobiado: "Saltamos y que nos saquen, ya está".

Punto y final a la pesadilla

Finalmente, la seguridad del evento consigue abrir un pasillo por el lateral y salen hacia una zona más despejada: "Chicos para delante, ¡Vamos sal!". Una vez allí, se puede ver como ambos se funden en un abrazo y comienzan a llorar después de toda la tensión que habían acumulado y al saber que su pesadilla, por fin ha terminado.

Aunque la situación que han vivido no les ha permitido disfrutar del concierto como les hubiera gustado, de momento, no han hecho ninguna reclamación, pero no lo descartan. Lo que han podido confirmar hasta ahora es que nadie del equipo de Bad Bunny se ha puesto en contacto con ellos, ya que, por lo menos esperaban una disculpa después de que el vídeo se haya viralizado.

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