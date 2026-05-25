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Naufragio Indonesia

Condenados el capitán y el jefe de máquinas del barco hundido en Indonesia en el que murió una familia española

El Tribunal de Labuan Bajo ha condenado a tres años y medio de prisión al capitán del barco hundido en Indonesia el 26 de diciembre de 2025 en el que murieron cuatro miembros de una familia valenciana.

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La española que sobrevivió al naufragio en Indonesia declara en el juicio: "No socorrieron a mis hijos ni a mi marido"Europa Press

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Virginia Marín
Publicado:

Un tribunal de Indonesia ha condenado a tres años y medio de prisión al capitán del barco turístico que naufragó el pasado diciembre en el Parque Nacional de Komodo con una familia española a bordo, un suceso en el que murieron cuatro personas y solo sobrevivieron una mujer y una menor.

La sentencia, dictada este lunes por un tribunal de Labuan Bajo, también impone una pena de dos años y medio de cárcel al jefe de máquinas de la embarcación por un delito de negligencia. Según la investigación policial, el capitán no estaba al mando del timón en el momento del accidente, sino el jefe de máquinas, que no contaba con la licencia necesaria para navegar.

Durante la lectura de la resolución, los magistrados señalaron que el capitán delegó la navegación en otra persona, aunque subrayaron que la responsabilidad seguía siendo exclusivamente suya. Además, el tribunal considera probado que no se informó adecuadamente a los pasajeros sobre las medidas de seguridad ni sobre el uso de chalecos salvavidas.

Los jueces también concluyen que la tripulación no prestó auxilio suficiente cuando el barco comenzó a hundirse. Una versión que ya defendió durante el juicio Andrea Ortuño, superviviente del naufragio junto a una de sus hijas, quien declaró por videoconferencia que los tripulantes "nunca socorrieron" a su marido e hijos fallecidos y que "en ningún momento" se les explicaron los protocolos de seguridad.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió el 26 de diciembre frente a la isla de Padar, en aguas del Parque Nacional de Komodo. Tras más de dos semanas de búsqueda, los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del Valencia CF Femenino B; uno de sus hijos; y una hija de Andrea Ortuño. Otro menor y una expareja de la superviviente nunca fueron encontrados.

El comunicado de las familias

Tras conocerse la sentencia, las familias de las víctimas han difundido un comunicado en el que aseguran afrontar este momento "con una mezcla de emociones". Expresan "tranquilidad" al comprobar que la investigación permitió sacar a la luz una serie de irregularidades" que escapaban completamente de su conocimiento y control.

Las familias evitan valorar directamente las penas impuestas, aunque subrayan que "ninguna resolución devolverá a quienes perdimos". Consideran importante dejar claro que, según quedó reflejado durante el juicio, "las medidas de seguridad adecuadas no se produjeron ni antes, ni durante, ni después de los hechos".

Las familias consideran que ahora corresponde a la Justicia seguir profundizando en las responsabilidades derivadas de la investigación, especialmente sobre quienes contrataron a personal presuntamente no habilitado y quienes permitieron operar la embarcación en esas condiciones.

Reclaman que la empatía y el respeto hacia las víctimas y sus familias sigan ocupando un lugar central y apuntan que, a su juicio, la resolución judicial "podría haber sido más contundente" en relación con algunos de los hechos acreditados durante la investigación.

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