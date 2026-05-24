Muere un parapentista en Caudete, Albacete: segundo fallecimiento en España en menos de 24 horas

Un hombre ha muerto este domingo tras sufrir un accidente con su parapente en la localidad de Caudete, Albacete. Además, el fallecido cayó en una zona de muy difícil acceso, por lo que los servicios de emergencia no lo tuvieron fácil para rescatar su cuerpo.

Según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso mortal tuvo lugar sobre las 13:23 horas en el paraje de la cima de Caudete, en la ermita de Santa Bárbara.

Cayó en una zona de muy difícil acceso

El accidente sucedió en una zona de difícil acceso, por lo que entre el golpe y que los servicios de emergencia y los bomberos procedentes de Almansa tardaron en acceder al lugar, el hombre ya había perdido la vida.

En el operativo también han participado efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.

Segunda muerte en apenas 24 horas

Una muerte que llega apenas un día después de otra que sucedió de la misma manera y también de un parapentista, pero esta vez en Lleida. Un hombre perdió la vida al sufrir con su parapente a un kilómetro de distancia de la zona de despegue de Àger, Lleida.

Los efectivos sanitarios comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardio-pulmonar que había comenzado una enfermera que estaba cerca. No obstante, no pudieron hacer nada para salvarle la vida ya que el golpe fue demasiado grave.

Precisamente hace poco menos de un mes, dos hombres murieron después de que su parapente se precipitara al suelo en el paraje de 'La Muela', en Alarilla, Guadalajara. Ambos fallecieron prácticamente en el acto.

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