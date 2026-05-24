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Las autoridades de Libia retienen a diez miembros de la Global Sumud Land, una de ellas española

Los activistas retenidos estaban negociando el paso del convoy en un control cercano a la ciudad de Sirte, en Libia.

Una de las flotillas con destino a Gaza

Una de las flotillas con destino a GazaEuropa Press

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Iman Benataya
Publicado:

La iniciativa Caravana Global Sumud Land, que tiene por objetivo llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, ha dado a conocer que las autoridades del este de Libia mantienen retenidos a diez de sus activistas, una de ellas española, mientras negociaban el paso del convoy en un control cercano a la ciudad de Sirte. En el grupo principal de unas 200 personas viajaban cuatro personas de nacionalidad española, una de las cuales se adelantó junto a otras nueve para negociar el paso con las autoridades del este del país.

Según ha dado a conocer la iniciativa a través de un mensaje en las redes sociales, "los voluntarios de la Caravana Global Sumud Land se han acercado al puesto de control de Sirte para negociar el paso. Hace casi dos horas. No hemos sabido nada de ellos desde entonces". A través del comunicado, también se hace un llamamiento a la población ciudadana de los países de los miembros retenidos, para que llamen al ministerio de Asuntos Exteriores de sus respectivos países. "Pregunta qué están haciendo para proteger a sus ciudadanos que forman parte de un convoy humanitario en Libia", concluyen.

Cabe destacar que el convoy había informado previamente de que las negociaciones con las autoridades del este de Libia para garantizar un paso seguro se habían estancado. Sin embargo, el convoy considera que "el genocidio y el bloqueo de Gaza continúan y el pueblo palestino no puede esperar a que se resuelva este absurdo burocrático para recibir socorro y ayuda".

En esta ocasión, la flotilla Global Sumud Land incluye diez camiones con ayuda humanitaria, siete ambulancias y más de 200 participantes, incluidos expertos en medicina, ingeniería, logística y derecho humanitario. La iniciativa partió de Mauritania hace aproximadamente un mes.

"Cada artículo a bordo está meticulosamente documentado. Todos los participantes están comprometidos con la acción civil y no violenta. Cada paso se da de acuerdo con el derecho internacional", explicó la organización.

El grupo recuerda además la reciente intercepción de 50 barcos de la Global Sumud Flotilla y la "detención brutal e ilegal" de 328 participantes en aguas internacionales cuando se dirigían a Gaza.

Los activistas retenidos son la española Alicia Armesto Núñez, la polaca Laura Kwoczala, la estadounidense Jenelle Jones, los argentinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, el uruguayo Matías Álvarez Rodríguez, la portuguesa Ana Margarida França Santana Baptista, el tunecino Ashraf Joya y los italianos Domenico Centrone y Leonarda Alberizia.

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