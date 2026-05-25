Con ostras y champán, así celebraron el rescate de Plus Ultra los jefes de la aerolínea: "Tranquilo, esto sale del 1%"

2 de marzo de 2021, día en el que el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI elevó la propuesta favorable para rescatar a la aerolínea con 53 millones de euros públicos, a pesar que desde el Consejo de Ministros aún no habían aprobado el reembolso.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, refleja en uno de sus informes las conversaciones entre los directivos, una semana antes de que se aprobase de manera oficial el rescate.

Los directivos celebraron una comida, parece ser en el restaurante 'El Barril' de La Moraleja. Uno de ellos envió una fotografía por un grupo de WhatsApp llamado 'PU' (por Plus Ultra), donde aparece Julio Martínez Sola, presidente de la compañía en una mesa con ostras y una botella de champán, que escribió tras la foto: "Aviso para navegantes: la SEPI no aprueba esos gastos".

Aunque con él también estaba el directo financiero de Plus Ultra, Roberto Roselli, que añadió, en referencia a la comisión que se habría desembolsado por el rescate, "tranquilo, eso sale del 1%"

"Nada de prensa"

La Policía ha encontrado este archivo en el móvil de Roselli. El diálogo que acompañó a la imagen también participa un alto cargo del SEPI, Ángel Partearroyo, que escribió a Julio Martínez: "Todo ok, ya aprobado condicionado a vuestro ok a los contratos y al consejo de ministros después de vuestro ok". Advirtiendo de no compartir la noticia: "Nada de prensa hasta el Consejo de Ministros, por favor".

Por su parte, el presidente de la aerolínea respondió: "No te preocupes, muchas gracias, José Angel, un abrazo". La conversación continúa a media mañana, con la intervención de Rodolfo Reyes, empresario venezolano y accionista de facto de Plus Ultra, quien preguntó por la noticia y Martínez Sola le dijo: "Buena noticia, Rodolfo".

"Calladitos nos vemos más bonitos"

El empresario venezolano escribió : "Me tomo un ron ya". El presidente de Plus Ultra le dijo: "Noooo. Carajillo. Cargadito", y añadió: "Solo lo sabemos Santiago, Roberto, Tetero, Tocayo y tú. No debemos contarlo de momento". A lo que Reyes apuntó: "Calladitos nos vemos más bonitos".

Pasadas las 14:00 horas, Martínez Sola, reaccionó a la foto avisando que la SEPI no aprobaba esos gastos, a lo que Roselli respondió que salía del 1%. Y el presdiente de la aerolínea concluyó "Entonces, aprobado".

La policía recuerda que la comisión pactada era del 1 % de 53 millones: 530.000 euros. Por lo que, estos informes señalan que Los nuevos informes de la UDEF señalan que habría cobrado mordidas a cambio de gestionar el rescate Plus Ultra. "En tiempo y forma.Exitosa gestión": este es el único mensaje que se puede atribuir al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

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