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Se hace viral el gesto de Alcaraz en El Palmar que recuerda a Nadal

El tenista murciano termina de entrenar y pasa el rastrillo para dejar la pista preparada para el siguiente jugador.

Se hace viral el gesto de Alcaraz en El Palmar que recuerda a Nadal

Se hace viral el gesto de Alcaraz en El Palmar que recuerda a Nadal

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Carlos Alcaraz continúa preparando la gira de tierra batida en su Murcia natal y su último entrenamiento ha dejado una imagen que ha llamado la atención más allá de lo deportivo.

El número 1 del mundo se ejercitó este lunes en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar junto al madrileño Martín Landaluce. Tiene la vista puesta en el Masters 1.000 de Montecarlo, donde defenderá título.

Al terminar la sesión, el murciano sorprendió al coger el rastrillo y acondicionar la pista para el siguiente jugador. Un gesto de humildad que rápidamente se hizo viral y que muchos han comparado con Rafael Nadal.

Y es que el balear también realizaba esa tarea en sus inicios, obligado por su tío Toni Nadal. En el libro 'Rafa, mi historia' el propio técnico explicaba el motivo: "Tienes que aprender a superar tus debilidades y el dolor. Soportar todo lo que se te presente. Empújate al límite, pero no te rompas. Si no aprender esta lección nunca tendrás éxito como deportista profesional".

El número 1 en juego

Alcaraz afronta ahora el inicio de la temporada sobre tierra batida como líder del ranking ATP, aunque con la presión de un Jannik Sinner que llega lanzado tras conquistar Indian Wells y Miami. De hecho, el italiano podría arrebatarle el número 1 si logra el título en Montecarlo, donde el español parte como vigente campeón.

Actualmente, Alcaraz lidera la clasificación con 13.590 puntos pese a su eliminación en tercera ronda en Miami, torneo que acabó ganando Sinner tras imponerse en la final al checo Jiri Lehecka por un doble 6-4.

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