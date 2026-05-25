Luis de la Fuente y el debate de la portería: "¿Por qué no hablamos de Raya? Es tremendo"

Luis de la Fuente quiso rebajar este martes el debate sobre quién debe ser el portero titular de España en el Mundial de 2026 y salió en defensa de David Raya ante el foco mediático sobre Unai Simón y Joan García.

"¿Por qué no hablamos de David Raya? Es tremendo. Hablamos sólo de Unai Simón y Joan García. El portero que vaya a jugar lo hará bien", respondió el seleccionador español al ser preguntado por la competencia bajo palos.

"La decisión que vamos a tomar con el portero la vamos a tomar valorando en cada momento qué portero nos viene mejor"

El técnico riojano dejó claro que no siente presión por la decisión que deberá tomar antes del debut de España, previsto para el 15 de junio ante Cabo Verde: "No creo en la presión. Tengo cero presión. La decisión que vamos a tomar con el portero la vamos a tomar valorando en cada momento qué portero nos viene mejor. Los tres tienen condiciones fantásticas. Tenemos a tres de los mejores porteros del mundo, quien juegue nos va a ofrecer total garantía".

De la Fuente insistió en que la convocatoria ha sido cuidadosamente preparada: "Es una lista muy madurada, trabajada y analizada. Llevamos mucho tiempo pensando en la lista. En la portería tenemos a los mejores del mundo. Quién hubiera estado en esta lista hubiese merecido jugar de titular".

La llamada a Álex Remiro

El seleccionador también explicó que habló personalmente con Álex Remiro para comunicarle que no estaría entre los convocados definitivos para el Mundial, pese a haber estado presente en las 13 listas anteriores.

"He hablado con él, pero no voy a decir lo que hemos hablado. La conversación fue para transmitirle que no iba a estar con nosotros. Era un jugador totalmente integrado en nuestra familia y acepta con respeto que vengan otros compañeros. Esa es la fortaleza de este grupo, ese compañerismo".

El riojano no ha querido hablar de las ausencias de Dean Huijsen y Robin Le Normand, y se ha centrado en hablar de Eric Garcia y Marc Pubill, de los que ha elogiado su "rendimiento": "Cuando uno tiene que tomar decisiones, las toma evidentemente consciente de la importancia, de la necesidad y de lo que te puede aportar cada uno. Hemos creído que era el momento oportuno porque están viviendo además un momento muy bueno, en lo personal y en lo futbolístico, pero porque creo que están haciendo además una gran campaña", ha remarcado.

"Ya dije desde hace ya tiempo que iba a haber futbolistas que no habían estado nunca con nosotros y que van a tener oportunidad de estarlo en esta ocasión. Y estamos deseosos ya de que se integren con la dinámica de familia porque ya les conozco. Eric ha estado conmigo desde la Sub-19, y a Pubill le conozco de las etapas que ha estado con la Sub-21 y la selección olímpica también, así que sé que van a estar perfectamente integrados rápidamente con nosotros", ha abundado.

Lamine, "para el primer o segundo partido"

El seleccionador incluyó en su lista a futbolistas actualmente lesionados -Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz- o que salen de lesión -Mikel Merino- y aseguró que espera contar con todos "para el primer o el segundo partido".

"Estamos muy tranquilos y conscientes de que si no hay contratiempos podemos disponer casi de todos desde el primer partido. Tenemos una coordinación excepcional entre los cuerpos médicos y preparadores físicos de los clubes", dijo.

"Esto es un Mundial y si los futbolistas quieren arriesgar, lo harán"

"En nuestra concentración vamos a mantener la línea marcada por los servicios médicos del club y de la Federación. Contaremos con ellos cuando consideremos oportuno. Si no es en el primer partido, será en el segundo. Todos los futbolistas van a llegar en un buen momento de forma y energía para disfrutar con ellos", señaló en rueda de prensa.

Más tarde, al ser preguntado directamente por Lamine Yamal, no quiso marcar si se encuentra en el plazo del primer o segundo partido del Mundial, contra Cabo Verde y Arabia Saudí, respectivamente.

"No vamos a acelerar ningún proceso. Las fechas y los datos que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o el segundo. Estamos hablando de un Mundial. No queremos arriesgar, siempre dentro de tener un margen de máxima seguridad y confianza, esto es un Mundial y si los futbolistas quieren arriesgar, lo harán", comentó De la Fuente.

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